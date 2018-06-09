Büyükşehir Belediyesi’nden Orhangazi’de iftar

Orhangazili hemşerilerinin ramazan coşkusuna ortak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koyduğu hedefler doğrultusunda tüm ilçeleriyle birlikte Bursa’yı nasıl büyüteceklerinin hesabı içerisinde olduklarını söyledi.

Binlerce kişide ‘ramazan’ coşkusu

Büyükşehir Belediyesi, yaptığı organizasyonlarla, 17 ilçe ile 7 farklı ülkede 11 ayın sultanı ramazanı ‘ruhaniyetine uygun şekilde’ yaşatmaya devam ediyor. Bir yandan Bursa’nın tüm ilçelerinde kurduğu iftar sofralarıyla vatandaşları bir araya getiren Büyükşehir Belediyesi, diğer yandan başta Balkan ve Kafkas ülkeleri olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında benzer etkinliklerle Müslümanlar arasında birlik ve beraberliği sağlıyor. Ramazan ayının coşkusunu insanlara aktaran, katılımcıların kalplerinde manevi hislerin oluşmasına neden olan etkinliklerden biri de Orhangazi’de gerçekleştirildi. İlçe merkezinde kurulan iftar sofraları, binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kaya’nın da katıldığı organizasyonda, 3 bini aşkın kişi orucunu birlikte açtı.

“Birlik ve beraberliğimizi bozamazlar”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iftar öncesinde masaları tek tek dolaşarak vatandaşları dinledi. Ardından kürsüye çıkan ve halka hitap eden Başkan Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar sofralarıyla ramazan ayının dolu dolu geçtiğini söyledi. Bursa’da olduğu gibi Balkan ve Kafkas ülkelerinde de benzer atmosferlerin yaşandığını, kurulan onlarca iftar sofrasıyla yüzlerce-binlerce Müslümanın aynı mekanda omuz omuza oruç açtığını ifade eden Başkan Aktaş, “Harmancık’ta iftar, Keles’te sahur yapıyoruz. Eve daha gidemedim. Şikayetçi değilim. Bursa’nın tüm ilçelerinde bu sofralar kuruluyor. Herkeste büyük bir coşku, heyecan var” dedi. Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, yaşanılan huzur ve istikrar ortamının kıymetinin bilinmesini istedi. Türkiye’de birlik ve beraberlik içerisinde yapılan iftarların dünyanın mağdur birçok coğrafyasında hayal dahi edilemediğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Özellikle Müslümanların yaşadığı bölgelerde insanlar, ‘Acaba bugün iftarı sağ salim yapabilir miyim, sahura erişebilir miyim?’ derdi içerisinde. Biliyorsunuz, ramazan ayının başlangıcında Filistin’de 65 kardeşimiz hunharca bir saldırı ile şehit edildi. Allah’a hamdolsun, Türkiyemiz dimdik ayakta. Bizim bu duruşumuzu olumsuz etkilemeye çalışan o kadar çok farklı çevreler var ki! Her türlü kötülüğü yaptılar fakat birlik ve beraberliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar da inşallah” diye konuştu.

Orhangazi’nin rotası: Geliştirerek büyütme

Konuşmasında Bursa ve Orhangazi için yapılan yatırımlara da yer veren Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çizdiği rota doğrultusunda sorumluluk alanlarını geliştirerek büyütme çabası içerisinde olduklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak diğer ilçelerde olduğu gibi Orhangazi’de de kültür merkezlerinden alt yapıya, asfalt ve tretuvar düzenlemelerinden sahil çalışmalarına kadar onlarca yatırımı hizmete almaya devam ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, “Liderimizin tavsiyeleri doğrultusunda şehirlerimizi nasıl büyütürüz, onun hesabı içerisindeyiz. Kadir gecenizi ve ramazan bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Allah, nice ramazanlara hep beraber eriştirsin. İftar davetimize icabet eden herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ezan vaktinin girmesiyle birlikte binlerce Orhangazili, ortak duygular içerisinde yemeğe başladı.