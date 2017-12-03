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03 Aralık 2017 14:27

Büyükşehir devler liginde çeyrek finalde

Geçen sezon ETTU Kupası’nı müzesine götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı bu yıl mücadele ettiği ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B grubu son maçında konuk ettiği İspanya’nın UCAM Cartegena takımını 3-1 yenerek grubunu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

Büyükşehir devler liginde çeyrek finalde

03 Aralık 2017 14:27


Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Masa Tenisi salonunda oynanan karşılaşmanın ilk eşleşmesinde yeşil-beyazlıların Hong Konglu sporcusu Lee Ho Ching rakibi Matilda Ekholm karşısında setlerde 11-5/11-2 ile 2-0 öne geçmesine rağmen kalan setlerde rakibine 6-11/9-11 ve 8-11 mağlup oldu ve ilk eşleşmede yeşil-beyazlılar 1-0 geriye düştü.


İkinci ve üçüncü eşleşmelerde Bursa ekibinden Yana Noskova rakibi Zhipei Wang’ı 11-8/11-6/11-8 ile 3-0 geçerek skoru 1-1’e getirirken, ardından takım kaptanı Melek Hu rakibi Sara Ramirez’i 11-9/11-7/11-5 ile 3-0 net skorla geçerek takımını 2-1 öne geçirdi.


Maçın son eşleşmesinde yeşil-beyazlılarda Lee Ho Ching rakibi Zhipei Wang’ı 12-10/11-4/9-11/9-11/14-12 ile 3-2 geçmeyi başarırken Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü maçtan 3-1 galip ayrıldı.


Bu sonucun ardından ETTU Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubunu lider bitirerek çeyrek finale yükselmeyi başaran Bursa ekibinin çeyrek finaldeki rakibi ETTU’nun yapacağı kura çekiminin ardından belli olacak.




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