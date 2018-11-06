Büyükşehir geleceğe hazırlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (BUSMEK) tarafından açılan üniversiteye hazırlık kurslarına katılan öğrenciler için ‘YSK Bilgilendirme ve Motivasyon Toplantısı' düzlendi.

Bu yıl hizmet vermeye başlayan Yeni Karaman Kurs Merkezi'nde üniversite adaylarını sınava hazırlayan BUSMEK tarafından kursiyerler için motivasyon ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Merinos AKKM'deki faaliyete katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kurslara devam eden üniversite adaylarıyla tecrübelerini paylaştı. Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik bu yıl BUSMEK'te bir hamle başlattıklarını dile getiren Başkan Aktaş, Yeni Karaman Kurs Merkezi'nde hafta içi ve hafta sonu 8'er olmak üzere 16 grupta 500 öğrenciye eğitim verildiğini, eğitim materyallerinin de Büyükşehir tarafından temin edildiğini kaydetti.

İlçe belediye başkanlığı döneminde düzenledikleri halk günlerinde vatandaşlardan gelen talebin iş olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bir kere mutlaka hedefiniz olsun. Şimdi gençlere bakıyorum çok hedefsizler. Üniversite bitirmek artık mesele değil, 200 küsur üniversite var. Zaten üniversite okuyacaksınız, mecbursunuz ama altını doldurmanız lazım. Velhasıl mutlaka hedefiniz olsun ve o hedefe koşturun. Biraz atağa kalkmak, binlerce insanı geri bırakmanızı sağlar. Evet eğlence ve yaşantı şu an cazip geliyor. İstemek, inanmak bir işi başarmanın yarısı. Yeter ki inanın. Bugün fedakârlık yapmazsan ileride şansın olmayabilir. Eğer inanırsınız, bir hedefe motive olursanız asla işsiz kalmanız mümkün değil. Güzel fırsatlarınız var, kıymetini bilin. Kırşehir'de, Van'da, Ardahan'da da sınava hazırlanıyorlar ama sizinle aynı imkanlara sahip değiller. Bursa'da çok iyi imkanlar var. Yeter ki biraz daha fazla isteyin ve bu doğrultuda bir şeyler yapın. Tek derdimiz iyi mühendis, iyi doktor, iyi siyasetçiler, iyi devlet adamları yetiştirmek mi? Tek boyut bu da değil açıkçası. Şu bir vaka milli ve manevi değerler noktasında hassasiyeti olan, devletin gerçeklerini özümsemiş, gerçekten bir işi yaparken, bu şehre, bu ülkeye, bu insanlara hizmet ediyorum psikolojisiyle motive olmuş insanlara şiddetle ihtiyaç var. Biraz dikkatleri dağılmış görüyorum. Hedeften uzaklaşmayın, geleceğiniz daha güzel olsun. Ben şimdiden sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.