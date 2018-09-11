Büyükşehir ile hayata engel yok

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli vatandaşlara yönelik projeler kapsamında hayata geçirilen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi' törenle açıldı.

Bursa'ya değer katan Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk odaklı uygulamaları kapsamında, Osmangazi İlçesi Veysel Karani Mahallesi'nde projelendirilen ‘Engelsiz Yaşam Merkezi', ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Atıcılar Eğitim Vadisi karşısında hayata geçirilen merkez, engelli vatandaşların sosyal yaşamda daha aktif rol almalarına katkı sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Engelsiz Yaşam Merkezi'nin değerine işaret ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, yaşamaktan keyif alınan bir Bursa'nın inşası için yoğun çaba halindeyiz. Kentimizde dezavantajlı gruplara yönelik projelere büyük önem veriyoruz” dedi.

Başkan Aktaş, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, “Bursa'da engelli vatandaşlarımızın hizmete erişimi önündeki tüm engelli bir bir kaldırıyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi, bu uygulamaların en önemlilerinden biri. Bu merkezle engelli bireylerin sosyal aktivitelere katılımını sağlamayı, mesleki becerilerini geliştirmeye yardımcı olmayı ve engelli ailelerinin de gündelik yaşamlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Merkez, toplumda engelli olma durumuyla ilgili farkındalık sağlarken, toplumun engelli haklarını gözeten duyarlı bir yapıya kavuşmasına da katkıda bulunacak” diye konuştu.

Güçlü iletişim

Başkan Aktaş, “Merkezde, 16 yaşından sonra özel eğitim ve milli eğitimde örgün eğitime devam edemeyen engelli gençlerin hem sosyal becerilerini geliştirmek hem de çeşitli branşlarda eğitimlerine ve sosyal entegrasyonlarına destek olmayı hedefliyoruz. Toplam 154 bin 258 m2 alan içerisinde 1200 m2 kapalı alana sahip olan merkezin dış mekanında yer alan hobi bahçesi, ampute ve görme engelli amatör kulüplerin de kullanabilmesine uygun 4 halı saha yer alıyor. Profesyonel kapalı spor salonu, atıcılık, yüzme, basketbol ve çeşitli branşlarda katılımcıların spor etkinliklerinin gerçekleştirilebileceği tesiste, erişilebilir saha ve salonda spor yapma imkanı da bulunuyor” şeklinde konuştu.

Tesis bünyesinde 2 açık ve kapalı kafeterya, 100 kişilik konferans salonu, kapalı sergi ve etkinlik alanı, sivil toplum kuruluşları ofisi, eğitim ve beceri gelişimine destek odaklı atölyeler, danışmanlık, iş koçluğu birimi, sosyal servis birimi, engelli araç bakım ve tamir atölyesi bulunduğunu belirten Başkan Aktaş, “Merkezimizde engelli bireylerin gündelik hayat becerilerini geliştirmek, sosyalleşmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemek için oluşturulan özgür mutfak ve hayal odası ile iletişim, özgüven, bilişsel gelişim, el sanatları ve zanaat, hareket ve müzik atölyeleri gibi farklı çalışma alanları bulunuyor. BUSMEK aracılığıyla yiyecek içecek hizmetleri, pastacı çıraklığı, kickboks, halk oyunları, el sanatları ve resim, İngilizce, grafik tasarım kursları başladı ve halen toplam 215 kursiyer eğitim alıyor” açıklamasını yaptı. Aktaş, engelli araç bakım ve tamir atölyesinin de hizmet verdiğini hatırlatarak, atölyede engelli vatandaşların manuel ve akülü araçlarının tamir, bakım, yedek parça ihtiyaçlarını ücretsiz olarak yapıldığını, 2018 yılı Eylül ayı itibariyle 344 akü, 56 manuel sandalye, 15 akülü sandalye verilip, 364 kişinin engelli aracının tamirinin gerçekleştiğini söyledi.

“Güvenli ve erişilebilir Bursa'yı hedefliyoruz”

Engelli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa'da vatandaşlarımızın mutlu yaşadığı, güvenli ve erişilebilir bir şehir için tüm kurumlarımız üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yerine getiriyor. Hem belediyemiz bünyesinde hem de 17 ilçemizde yüzde yüz erişilebilir bir Bursa için proje ve çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Bursa'da engelli bireylerin sosyal yaşamla bütünleşmelerini sağlamak, farkındalık oluşturmak ve onların mutlu, sağlıklı bir birey olmaları adına gerçekleştirilen önemli çalışmaları da destekliyoruz. Tüm bu faaliyetlerin koordine edilerek yürütüleceği ‘Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Bursa'ya kazandırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da engelli vatandaşlara yönelik faaliyetlere değer verdiğini, yerel yönetimlerdeki çalışmaları önemsediğini ve bu noktada ülkenin ufkunu açtığını sözlerine ekledi.

Bursa Valisi İzzettin Küçük de konuşmasında, “İnsan olabilmenin en önemli şartı, başkasının acısını da sıkıntısını da hissedebilmektir. Mutluluk bir bütündür. Bizler ancak dertlerimizi paylaştıkça, hep beraber huzurlu ve mutlu olabiliriz. Sıkıntıda olan insanların mutluluğunu arttırdıkça, daha da mutlu olacağız” dedi.

Bursa'da spastik engelli vatandaşlara yönelik yeni bir tesisin temelinin atılacağını dile getiren Vali Küçük, Türkiye'nin önemli merkezlerinden Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin arsa sorununun çözüldüğünü ve oraya da yeni bir tesis yapılacağını dile getirdi.

Mehter Takımı ve Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun da marşlarıyla eşlik ettiği programda konuşmaların ardından Başkan Aktaş, Vali Küçük ile birlikte, ‘Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi ve tesisi gezdi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ile Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve engelli ailelerinin yoğun katılım sağladığı programda, işitme engelli gençlerin halk dansları gösterisi beğeniyle izlendi. Sanattan spora ve edebiyata kadar birçok farklı alanda yurtta ve dünyada derece kazanmış engelli bireylere ‘Farkındalık Ödülleri' ile tekerlekli sandalyelerin de verildiği programda, 9 yaşındaki Beyazıt İbiloğlu ise sempatik tavırlarıyla ilgi odağı oldu.