Büyükşehir kalitesiyle 5 yıldızlı tatil

Bursa’nın gerçek anlamda bir sahil şehri olması için 115 kilometre deniz sahili ve yaklaşık 180 kilometrelik göl sahilinde çalışmaları aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, kazandırdığı tesislerle sahillerin kalitesini de artırıyor. Gemlik’te 10 yıldır metruk halde duran kamp alanını 4 yıl önce Narlı Sosyal Tesisleri olarak hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, tesislerin beklenenin üzerinde ilgi görmesinin ardından sahil kenarındaki ikinci konaklama tesisini de Karacaali’ne hizmete açtı. Bursa merkezine sadece 50 kilometre mesafede olan Karacaali Sosyal Tesisleri, Bursalıları yaz tatili için kilometrelerce yol kat etme derdinden kurtardı. Mekan ve hizmet kalitesi ile Ege ve Akdeniz’deki turistik tesisleri aratmayan Karacaali Sosyal Tesisleri, kısa sürede hem günübirlik hem de konaklamalı tatil için şimdiden Bursalıların ilgi odağı haline geldi.

Çam ve çınar ağaçları arasına yerleştirilen deniz manzaralı 52 odası, son derece ferah restoranı, kum plajı ve çocuk oyun alanı ile Bursalılara adeta bir tatil köyü konforunda hizmet veren tesisler, huzur içinde bir tatil imkanı sunuyor. BURFAŞ tarafından işletilen tesislerde açılışa özel konaklama fiyatları ile hizmet veriliyor. Açılışa özel olarak 3 gece ve üzeri yarım pansiyon konaklama fiyatı 2 kişilik oda gecelik 220 TL, hafta sonu yarım pansiyon konaklama fiyatı iki kişilik oda gecelik 250 TL, ek yatak 90 TL olan tesislerde 0-6 yaş grubundan ücret alınmazken, 6-12 yaş arasındaki çocuklara da yüzde 50 indirim uygulanıyor. Tesisleri günübirlik kullanmak isteyenlerden de plaj ve şezlong kullanımı için 15 TL ücret alınıyor. Konaklama fiyatlarına sabah kahvaltısı dahilken, konaklamalarda sosyal kart sahiplerine yüzde 10 indirim uygulanıyor. Kent merkezine sadece 50 kilometre uzaklıktaki tesislerde mükemmel bir tatil geçirmek isteyen vatandaşlar 0553 5655526 numaralı telefondan rezervasyon yapıp, tesis hakkında detaylı bilgi alabilir.