Diğer
Kategoriler
07 Ağustos 2018 10:20

Büyükşehir kano takımı zirvede

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, Eskişehir’de yapılan ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’nda 13 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük elde ederek büyük başarı gösterdi.

Büyükşehir kano takımı zirvede

07 Ağustos 2018 10:20


Alt yapısından yetiştirdiği sporcularla son yıllarda zirveye ambargo koyan Büyükşehir Belediyespor Kano Takımı, Eskişehir’de düzenlenen ‘Durgunsu Kano Türkiye Şampiyonası’ndan madalyalarla döndü. Yarışlar, 3-5 Ağustos tarihleri arasında 1000 metre, 500 metre, 200 metre K1,C1 ve C2 kategorilerinde yapıldı. Bursa ekibi; 13 birincilik, 10 ikincilik ve 6 üçüncülük alarak, toplamda 29 madalya ile yarışlara damgasını vurdu.


Takım halinde ‘Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonu’ olan Büyükşehir Belediyespor ayrıca, ‘Genç Erkekler’de Türkiye ikincisi ve ‘Büyük Bayanlar’da Türkiye üçüncüsü olma başarısını gösterdi. Madalya ve kupalarını Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı’nın elinden alan Büyükşehirli sporcular, Bursa’ya yeniden başarıyla dönmenin haklı gururunu yaşadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç