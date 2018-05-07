Büyükşehir, Keles’te muhtarları dinledi

‘Bursa’;nın 17 ilçesine eşit hizmet’ anlayışıyla ziyaretlerini sürdüren Başkan Alinur Aktaş, bu sefer Keles ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarlar, ‘Başkan Aktaş’ın yapılan, devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında bilgilendirmede bulunduğu toplantıda’ mahallelerindeki sıkıntıları aktarıp görüşlerini dile getirdi.

"İnsanların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, göreve geldikleri gibi 17 ilçeyi taradıklarını, ardından teknik ekiplerin aynı yolu izlediğini söyledi. İlçe ilçe yol haritası çıkardıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, el birliğiyle tüm sıkıntıları aşacaklarını ifade etti. Başkan Aktaş, "Eldeki verilerle yapılması gereken işleri iyi planlamak gerekiyor. İhtiyaçların sınırsız olduğunu biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu şehrin koordinasyonunu sağlıyoruz. Bize verilen yetkiler çerçevesinde 17 ilçemizde insanların hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. Yarım işlerin bitirilmesine ve acil ihtiyaçların öncelikli kabul edilmesine önem veriyoruz" dedi.

Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke ise, bölgeyle ilgili önemli projelerin olduğunu, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapmayı düşündükleri turizm projesinin ise Türkiye’;ye örnek olabileceğini kaydetti. Yarım kalan yatırımların en kısa sürede bitirileceğine inandığını söyleyen Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve ekibine ‘ilçeye olan ilgisi nedeniyle’ teşekkür etti. Toplantıda, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir, İlçe Başkanı Mehmet Keskin, kadın ve gençlik kolları üyeleri, meclis üyeleri ve belediye bürokratları da hazır bulundu.