Büyükşehir Kestel’de muhtarları dinledi

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelere yönelik düzenlediği muhtarlarla istişare toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Kestel ilçesinde demokrasinin uç beyleri olan muhtarların görüş ve düşüncelerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçede yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Muhtarların mahallelerindeki istek ve taleplerini dile getirdiği toplantıda, ağırlıklı olarak ulaşım, altyapı, sosyal donatı alanları, ürün toplama merkezleri ve toplu ulaşım konuları gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelere yönelik toplantıların 12’ncisini Kestel’de düzenlediklerini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi marifetiyle sürdürülen çalışmaların masaya yatırıldığını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, toplantıya katılan tüm muhtarlara teşekkür etti. Bursa’yı ortak akılla yönetmeye önem verdiklerini belirten Başkan Aktaş, mahallelerin emanetçisi muhtarların fikir ve düşüncelerine değer verdiklerini, onlardan aldıkları görüşlerle yol haritası oluşturduklarını anlattı. Bursa’da çıtayı daha yukarılara çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Bursa hızla büyüyor. Sanayi, tarım, turizm ve İstanbul ile yakınlaşmanın artı ve eksileri var. Bütün verileri azami şekilde kullanarak, daha iyi işler yapmanın derdindeyiz. Aktif ve hareketli bir şehirde yaşıyoruz. Güçlü ve deneyimli Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerimiz var. İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar sınırsız, eldeki bütçe ise sınırlıdır. Ancak Bursa sıkıntılarını hızla aşabilecek kapasitede bir şehirdir" dedi.

2018’i ’yol ve ulaşım yılı’ ilan ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa’da yarım kalan çok iş var. Bir hizmet yüzde 100 tamamlanmadan bir anlam ifade etmiyor. Öte yandan bizim için asıl olan önceliklerimizdir. Tüm şehir ve ilçelerin ihtiyaçları süreç içerisinde giderilecektir. Güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Kestel Belediye Başkanı Yener Acar ise düzenlenen toplantının Bursa’ya ve ilçeye hayırlar getirmesini diledi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gökay Bilir de Bursa’nın Büyükşehir ve ilçe belediyeleriyle aktif ve dinamik olduğunu, vatandaşın ihtiyaçlarının kısa zamanda giderileceğini dile getirdi.

AK Parti Kestel İlçe Başkanı Mustafa Bayrak’ın da hazır bulunduğu toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin bürokratları, meclis üyeleri, AK Parti ilçe kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.