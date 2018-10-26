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Büyükşehir Mudanya kırsalında yolları yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçesinde mahalleye dönüşen köylerin yollarını genişletiyor.


4 kilometre uzunluğunda olan Kaymakoba -Çınarlı arsındaki yol genişletildi. Satıh kaplama yapılan yol ulaşıma açıldı. AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, Kaymakoba-Çınarlı arasında tamamlanan yolu yerinde inceledi. Murat Ünal, Mudanya halkının daha kaliteli yollara kavuşması için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ettiklerini belirterek,”Kırsal kesimde yer alan mahalle yollarını genişletilip asfaltla kaplanıyor. Büyükşehir ekipleri köy yollarını tek tek elden geçiriyor” dedi.

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