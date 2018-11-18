Büyükşehir ödüle abone oldu

Tarihi Kentler Birliği tarafından 2012'de Merinos Tekstil Sanayii Müzesi ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'ne, 2016'da Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri ile ‘Büyük Ödül'e layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Yaşam Kültürü Müzesi ile ‘Süreklilik Ödülü'nün sahibi oldu.

ÇEKÜL Vakfı işbirliği ve Tarihi Kentler Birliği'nin desteğiyle düzenlenen YAPEX Restorasyon Renovasyon ve Kültür Mirasını Koruma Fuarı Antalya'da yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de stant açarak katıldığı fuarda, Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma ve Özendirme Yarışması'nın ödülleri de sahiplerini buldu.

Tarihi Kentler Birliği'nin mimarlık, şehircilik, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk ve kent yönetimi alanlarındaki uzmanlardan oluşan yarışma jürisi, 62 tarihi belediyeden gelen 123 çalışmayı titizlikle inceledi. Yarışmada Bursa Büyükşehir Belediyesi bu yıl Şubat ayında ziyarete açılan Yaşam Kültürü Müzesi ile Süreklilik Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği'nden 2012'de Merinos Tekstil Sanayii Müzesi ile Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü, 2016'da Muradiye Türbeleri Restorasyonu ve Kapalı Çarşı Sağlıklaştırma Projeleri ile ‘Büyük Ödül'e layık görülen Bursa Büyükşehir Belediyesi, son olarak aldığı ‘Süreklilik Ödülü' ile de tarihi ve kültürel mirası korumadaki kararlığını gözler önüne sermiş oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ödülünü, Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanı Aziz Elbas aldı.

Yaşam kültürüne ışık tutuyor

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyokültürel hayatı canlandırmak ve kentin geleneksel yaşam kültürünü gelecek nesillere aktarmak hedefiyle Bursa'ya kazandırdığı Yaşam Kültürü Müzesi, 18. yüzyıl geleneksel Tük mimarisinin güzel bir örneği olan tarihi konakta ziyaretçilerini ağırlıyor. 10 oda ve 2 büyük sofası ile 472 metrekare alana sahip tarihi konağın orijinaline sadık kalınarak projelendirilmesiyle oluşturulan müze Bursa'nın yaşam kültürüne ışık tutuyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre ait değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle projelendirilen ve geleneksel hayatta kullanılan objeler ve canlandırmalarla zenginleştirilen Yaşam Kültürü Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 09.00 ile 17.30 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.