Büyükşehir Ramazan Bayramı’na hazır

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan ayının Bursa’da çok güzel bir atmosferde yaşandığını belirterek, "Bursalı hemşehrilerimizin, Ramazan Bayramı’nı, aileleriyle, sağlık ve huzurla geçirmelerini temenni ediyor, herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Otobüs seferleri devam ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde Raylı Sistem ve Otobüs İşletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için önlemlerini alarak BursaRay seferlerini sürdürecek. Otobüs seferleri ‘Pazar resmi tatil programı’ çerçevesinde aynı şekilde sürecek olup, Kent Meydanı ile Hamitler Mezarlığı arasında ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirilecek.

BUDO’nun normal seferlerine ek olarak, 14 Haziran Perşembe (Arife) günü için saat 21.45’de Mudanya - Eminönü ve saat 22.15’de de Eminönü - Mudanya seferleri düzenlenecek.

Ekipler nöbette

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, bayram öncesi ve süresince (14 - 17 Haziran) vatandaşlardan şahsen veya 716 33 00, 261 52 40, 444 16 00 ve ’Alo Belediye 153’ no’lu telefonlara gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla, Trafik Denetleme Zabıta Amirliği’nde, şehirlerarası yolculuk yapan yolcuların şikayetlerinin değerlendirilmesi için de Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği’nde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

İtfaiye, 24 saat görev başında

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 28 ayrı grupta 433 itfaiye personeli ve 71 gönüllü grubunda da 637 gönüllü itfaiyeciyle, 112 araçla, 7/24 yangın, kurtarma ve olası afetlerde görevlerini sürdürecek. Bursa sahillerinde de çalışmalarına devam eden itfaiye teşkilatı, yüzmeye uygun olan 11 noktada, vatandaşın güvenliği için cankurtaranla hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşlar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 ve 7163417 numaralı telefonlarla yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.

Aralıksız hizmet

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlar, 153 numaralı telefona başvurabilecekler. BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün bakım ve onarım ekipleri de Ramazan Bayramı’nda hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 no’lu telefona bildirerek, yardım isteyebilecekler.

Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini aralıksız sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak.