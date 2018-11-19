Büyükşehir sağlık filosu hastane gibi çalışıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2010 yılında 46 araç ve 98 personelle hizmete başlayan Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi, bugün 20'si ambulans toplam 67 araç ve 144 personelle dev bir sağlık filosuna dönüştü. Ekiple bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Maksadımız vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve gereksiz yere hastaneye yatışlarını önlemek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi ile de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergiliyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde 2010 yılında 46 ekip aracı ve 98 sağlık personel ile başlayan hizmet, bütün şehir uygulamasının ardından 17 ilçeyi kapsayan dev bir hizmet ağına dönüştü. Hizmet alanının genişlemesine paralel olarak, araç ve personel sayısı da sürekli artırılan birim, bugün 20'si ambulans toplam 67 araç ve 144 personelden oluşan güçlü bir yapıya dönüştü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin halka doğrudan temas eden en önemli hizmetlerinden birini gerçekleştiren Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi personeliyle bir araya geldi. Hasta nakli için kullanılan her türlü donanıma sahip ambulansı inceleyen Başkan Aktaş, sosyo ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan, yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen hasta, yatalak, özürlü ve yaşlılara, teşhis, tedavi bakım, refakat, eğitim ve yönlendirme hizmetleri yaptıklarını söyledi. Ambulanslarla hasta nakil hizmeti verildiğini de hatırlatan Başkan Aktaş, “Maksadımız vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmak ve gereksiz yere hastaneye yatışlarını önlemek. Evde hasta bakımı için bize müracaat eden veya haber verilen vatandaşlarımızın kayıtlarını alıp, en geç iki gün içinde sosyal incelemesini gerçekleştiriyoruz. Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta vatandaşlarımıza aile ortamında sağlık hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

25 bin kayıtlı hasta

Evde Bakım hizmetinin başladığı 2010 yılından bugüne sisteme kayıtlı 25 binden fazla hastaya 576 bin 361 adet sağlık hizmet verildiğini dile getiren Başkan Aktaş, 2015 yılından bu yana 841'i şehir dışı olmak üzere 55 bin 555 hasta nakli gerçekleştirildiğini kaydetti. Günlük ortalama 100 adet ambulansla hasta nakli ve 509 ev hasta bakımı yapıldığını vurgulayan Başkan Aktaş, vatandaşlardan özellikle memnuniyet anlamında önemli geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi.