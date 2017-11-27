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27 Kasım 2017 09:59

Büyükşehir Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde

Geçen yıl Süper Lig, Türkiye Kupası ve ETTU Kupasını müzesine götürerek masa tenisinde Avrupa’nın gündemine oturan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Masa tenisi takımı Bursa ismini Avrupa arenasında duyurmaya devam ediyor.

Büyükşehir Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde

27 Kasım 2017 09:59


Bu sezon ETTU şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden yeşil-beyazlılar son olarak Avusturya deplasmanında Linz AG Forschberg takımını 3-1 ile geçerek grup maçlarının bitimine bir maç kala çeyrek finale yükselmeyi garantiledi. Avusturya’nın Linz şehrinde oynanan karşılaşmada yeşil-beyazlılarda Melek Hu rakibi Sofia Polcanova’yı 11-8, 11-3 ve 11-8 ile geçerek skoru 1-0’a getirirken, Bursa temsilcisinde Lee Ho-Ching rakibi Mo Zhang’i 11-3, 11-9 ve 11-6 geçerek farkı 2’ye çıkardı.


Avusturya ekibi Linz AG Froschberg’de Ho Tin Tin temsilcimiz Yana Noskova’yı 11-5, 11-7, 8-11 ve 11-8 geçerek skoru 2-1 getirdi. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı raketi Lee Ho-Ching rakibi Sofia Polcanova’yı zorlu geçen eşleşmenin ardından 12-14, 11-3, 11-8, 13-11 ve 11-9 setlerle 3-1 geçmeyi bildi.


Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Masa Tenisi Şube Sorumlusu Fehim Ferik, kazanılan bu başarının ardından sporcu ve teknik ekibi tebrik ederken geçen yıl ETTU Kupası’nda kazandıkları kupa başarısını ETTU Şampiyonlar Ligi’nde de yaşamak istediklerini belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı gruptaki son maçında İspanya’nın Cartegana takımı ile 2 Aralık Cumartesi günü saat 17.00’da BUSKİ Masa Tenisi Salonunda oynayacak.




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