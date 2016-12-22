Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 11:57

Büyükşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklar mutlu, anneler huzurlu

Büyükşehir Sosyal Yaşam Merkezi’nde çocuklar mutlu, anneler huzurlu

22 Aralık 2016 11:57

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuz Selim Mahallesi’nde konumlandırılan Sosyal Yaşam Merkezi, annelere ve çocuklara hizmet vermeye devam ediyor. Merkezde, anneler kurslarda eğitim alırken, çocuklar da eğitmen eşliğindeki oyun odasında, hem eğleniyor hem de gelişimlerine uygun eğitimler alıyorlar.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren Sosyal Yaşam Merkezi, etkinlikler, eğitim seminerleri ve çeşitli kurslarıyla Yıldırım İlçesi’ndeki Yavuz Selim, Mevlana, Ulus ve Arabayatağı mahallelerinde yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarının gelişimine destek oluyor. Kurslara gelerek kendilerini geliştirmek isteyen anneler, 3-6 yaş grubu çocuklarını oyun ve eğitim odasına emanet ederek gönül rahatlığıyla eğitim alabiliyorlar. Tamamen ücretsiz olan hizmetler sayesinde hem anneler kendilerini geliştiriyor, hem de çocuklar uzman eğitimciler eşliğinde oyunlar oynayabiliyor.
Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, oyun odasında eğitim gören çocuklara katılım belgeleri verildi. Öğrendikleri şarkıları söyleyip, etkinlikleri sergileyen çocuklar ve anneleri, eğlenceli dakikalar geçirdi. Törende bulunan velilerden Hacer Erdem, oğlu Ahmet Emin’in konuşma problemi çektiğini fakat ‘Sosyal Yaşam Merkezi’ne başladıktan sonra rahatlıkla cümle kurmaya başladığını ifade etti.
Bugüne kadar 4 bin kişi faydalandı
Sosyal Yaşam Merkezi, kadın, çocuk ve gençlerin beden ve ruh sağlığını korumak, sosyal kültürel gelişimlerini desteklemek, ilgi alanları doğrultusunda eğitilmelerini sağlamak, beceri kazandırmak ve geleceğe hazırlamak amacıyla 2014 yılında açıldı. Fuaye alanı, çalışma ofisleri, öğretmen odaları, kafeterya ve çeşitli seminer ve gezi etkinlikleriyle bölge vatandaşlarına hizmet veren merkeze, açıldığından bu yana yaklaşık 4000 çocuk ve kadın kayıt oldu. Sosyal Yaşam Merkezinde kadınlar için giyim üretim teknolojisi, basit nakış iğne teknikleri, Arapça, spor, dans gibi alanlarda eğitimler verilirken çocuklara da kick-boks, resim, bilgisayar, halk oyunları, TEOG sınavına hazırlık için de Matematik, Türkçe, İngilizce, Din Kültürü ve Fen Bilimleri eğitimleri veriliyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
8
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    8°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    6°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç