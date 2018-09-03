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03 Eylül 2018 12:00

Büyükşehir, sutopunda 2. Lig’de

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, U17 Sutopu Takımı Bölgesel Lig’de namağlup şampiyonluğa ulaşarak 2.

Büyükşehir, sutopunda 2. Lig’de

03 Eylül 2018 12:00

Lig’e yükseldi.


Büyükşehir Belediyespor, alt yapıdan itibaren yetiştirdiği sporcuları ile başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Bu yıl tarihinde ilk kez U17 kategorisinde müsabakalara çıkan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sutopu Takımı, mücadele ettiği U17 Bölgesel Ligi’ni yenilgi yüzü görmeden tamamladı.


17-19 Ağustos 2018 tarihlerinde Mersin Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen U17 Erkekler Bölgesel Lig müsabakalarında Büyükşehir Belediyespor, grubunda Selçuklu Belediyespor’u 10-2, Palacı Gençlik’i 13-6, Kayseri GHSE’yi 23-1 ve Kepez Belediyesi’ni 17-2 mağlup etmeyi başardı. Finalde Keçiören Bağlum SK’yı 7-1 ile geçerek şampiyonluğa ulaşan yeşil-beyazlılar, adını 2.Lig’e yazdırmayı başardı.




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