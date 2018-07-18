Büyükşehir, ‘Trap’ta Türkiye şampiyonu

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen ‘Trap Kulüplerarası Atıcılık Türkiye Şampiyonası’, Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonu’nda yapıldı. 14 ilde 23 takımın yarıştığı şampiyonada; Büyükşehir Belediyespor Kulübü ‘Alp Kızılsu, Oğuzhan Tütün ve Nihan Gürer’li kadrosuyla finalde 66 puan aldı. Elde edilen bu puanla birlikte Büyükşehir Belediyespor, son 5 yılda dördüncü kez Trap Kulüplerarası Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Alp Kızılsu, 125 atışta 121 isabeti ile şampiyonanın en iyi ismi olarak kayıtlara geçti.