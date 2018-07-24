Büyükşehir, U-18’de beşinci

Yarışlar, Eskişehir Sazova Atletizm Pisti’nde yapıldı. Büyükşehir Belediyespor, yarışmalarda küçük yaş gruplarından itibaren yetiştirdiği sporcularla mücadele etti. Büyükşehir Belediyespor, 400 metrede Zeynep Kuran ile 58:46 derecede ikincilik, 800 metrede Tuğba Akdoğan ile 2:17.41 derecede ikincilik, 1500 metrede 4:40.70 derece ile üçüncülük, yüksek atlamada Zeynnep Çaylak ile 1.64 metrede üçüncülük, disk atmada İrem Aydın ile 36.05 metrede üçüncülük elde etti.

Genel toplamda 117 puanın sahibi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2 ayaktan oluşan ligi beşinci sırada tamamladı.