Büyükşehir ulaşımda hedefe kilitlendi

Dönem başında 2018'i ‘yol yılı' ilân eden Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki hedeflerine adım adım ilerliyor. İlçe merkezlerinden mahalle bağlantı yollarına kadar ulaşım kalitesini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde Orhangazi ilçesinde Hürriyet Mahallesi Şevket Durmuş Caddesi'nde başlatılan asfaltlama çalışması hızla sürüyor. Orhaneli ilçesinde de Karıncalı Mahallesi bağlantı yolu ve 8 kilometrelik Osmaniye - Çatak arası bağlantı yolunda sathi kaplama imalatı temel malzeme serilmesi tamamlandı. İnegöl Sulhiye Mahallesi'nde 4 kilometrelik sıcak asfalt kaplama çalışması tamamlanırken, Güneykestane Mahallesi'nde de 3 kilometrelik sathi kaplama çalışmaları bitti. Mustafakemalpaşa ilçe merkezinde 5,1 kilometrelik muhtelif sokaklarda sathi kaplama yapılırken, Keles'te Davutlar - Harmandemirci arası 8 kilometrelik sathi kaplama çalışması da tamamlandı. Yenişehir'de Donatım Caddesi'nde 1,5 kilometrelik sıcak asfalt kaplama çalışması bitirilirken, Çeltikçi Mahallesi'ndeki 3,1 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasına da başlandı.

Hedefe ulaşıyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 865 binin üzerinde trafiğe kayıtlı aracın bulunduğu, nüfusun 3 milyona ulaştığı bir şehirde trafik meselesinin bir çırpıda çözülmesinin mümkün olmadığını, ancak hazırladıkları program dahilinde sonuca emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Ulaşımda Bursa'yı 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ve tüm ilçelerde ulaşım kalitesinin artırılması maksadıyla başlattıkları çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Yaz sezonunu en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla tüm ekiplerimiz sahada. İlçe merkezleri, mahalleler arası bağlantı yolları, hatta arazi yollarının açılmasında bile ekiplerimiz yoğun bir çaba içinde. Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak adına elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.