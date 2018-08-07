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07 Ağustos 2018 11:05

Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor

Türkiye Voleybol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, kadrosunu Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile güçlendirdi.

Büyükşehir, voleybolda güç kazanıyor

07 Ağustos 2018 11:05


Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, bir dönem İnegöl Belediyespor forması giyen başarılı smaçörler Faik Yaz ve Kerem Can Acar ile anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi’nde yapılan imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Ahmet Bayhan, belirledikleri hedefler doğrultusunda transferler yapmaya, takıma güç kazandırmaya devam ettiklerini söyledi. Bu sezon iyi bir ekip oluşturduklarını söyleyen Bayhan, sporculara başarılar diledi.


Yeni transferler Faik Yaz ve Kerem Can Acar, takım halinde iyi performans sergileyerek, Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nü Efeler Ligi’ne yükseltmek istediklerini ifade etti.




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