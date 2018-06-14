Büyükşehir’de ‘bayram’ coşkusu

Başkan Aktaş, vatandaşlar için de keyifli ve huzurlu bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinde gerçekleştirilen bayramlaşma programında, ramazan ayının Bursa’da güzel bir atmosferde yaşandığını söyledi. 17 ilçede iftar programlarına katıldıklarını anlatan Başkan Aktaş, ramazanın huzur ikliminin kentte dolu dolu yaşandığını vurguladı. Ramazanın güzelliğinin Bursa’nın yanı sıra farklı coğrafyalara da taşındığını belirten Başkan Aktaş, birlik ve beraberliğin önemine değinerek, “Dolu dolu bir ay yaşadık. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa’da ‘ramazanın maneviyatına uygun olarak’ farklı programlar gerçekleştirdik. 17 ilçemizde düzenlenen iftarların yanı sıra 7 ayrı ülkede kurduğumuz iftar sofraları, dağıttığımız erzaklar ve yaptığımız çalışmalarla oralara da güzellik ve renk kattık. Katkısı olan ‘BTSO yöneticileri başta olmak üzere’ tüm çalışma arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum” dedi.

“Bursa’da hepimizin emeği var”

Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, ülkedeki birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemine de değindi. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan herkesin Bursa’daki güzel hizmetlere katkısının olduğunu da belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi’nde ilk bayramım. Böyle güzel bir şehirde görev yapmaktan dolayı çok mutluyum ve şükrediyorum. Burada hep birlikte çalışıyoruz. Bu kuruma emek veren herkes, değerli ve önemlidir. Yapılan her çalışmada hepimizin emeği var” diye konuştu.

Başkan Aktaş, Ramazan Bayramı’nın en güzel şekilde yaşanması için Büyükşehir Belediyesi’nin tüm önlemleri aldığını ifade ederek, “Nöbetçi ekiplerimiz 7/24 görev başında. Vatandaşlarımız gerekli olduğu takdirde 153 numaralı telefon ile ilgililere ulaşabilecekler” şeklinde konuştu.

Ramazan Bayramı’nda ulaşımın yoğun olarak kullanacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bayramda tüm toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirim söz konusu. Üniversite sınavı gününde de sınava girecek öğrencilerimiz ulaşımdan ücretsiz faydalanacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş’tan bayram mesajı

Bayramlarda birlik ve beraberliğin, barış ve dayanışmanın arttığını sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, “Huzurla ve güvenle Ramazan Bayramı’na erdik. Bursa’daki tüm hemşerilerimizin, 17 ilçemizin, 3 milyon insanımızın bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlık ve sıhhatle erişmeyi temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimize selam ve saygılar sunuyorum” açıklamasında bulundu.

Başkan Aktaş, konuşmasının ardından Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve belediye personeliyle tek tek bayramlaştı.