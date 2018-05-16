Büyükşehir’de hemşirelere ‘karanfilli’ kutlama

Hemşireliğin kutsal bir meslek olduğunu ve istisnasız her bireye dokunduğunu belirten Başkan Aktaş, Bursa’da evde bakım hizmetleri kapsamında yılda ortalama 40 bin kişiye hemşirelik hizmeti verdiklerini söyledi.

Başkan Aktaş, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak evde bakım hizmetinde bulunan hemşireler ile sağlık çalışanlarını ziyaret etti. 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyaret nedeniyle BUSKİ yerleşkesinde yer alan Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne gelen Başkan Aktaş, burada hemşireler ile sağlık çalışanlarına karanfil takdim etti. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı personeliyle fotoğraf çektirip sohbet eden Başkan Aktaş, hemşirelerin günlerini kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hemşireliğin diğer mesleklerden ayrıldığını, insan sevgisiyle yoğrulmuş, şefkat ve sabırla icra edilmesi gereken bir meslek dalı olduğunu belirtti. İnsanoğlunun dünyaya gözünü açtığı andan itibaren hemşirelerle tanıştığını vurgulayan Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetleri veriyoruz. Bu hizmetlerimizde hemşirelerimiz ve sağlık personelimiz, takdire şayan çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda sadece 2017 yılı içinde 40 bine yakın hemşirelik hizmeti verildi. Hemşirelik Haftası münasebetiyle, tüm sağlık çalışanlarımızın bu özel gününü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.