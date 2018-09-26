Büyükşehirde tasarruf devri

Makam araçlarında tasarrufa giderek 10 ayda 12 milyon TL'nin belediyenin kasasında kalmasını sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sadece makam araçlarında değil, hizmet binalarındaki flüoresanlara kadar her alanda tasarruf tedbirlerini kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Aktaş, makam aracı olarak kullandığı BURULAŞ'a ait sıkıntılı 2 araca 10 ayda 150 bin TL masraf yapıldığını hatırlatarak, bu konuda da tasarrufa gittiklerini, iki aracı elden çıkararak, 120-130 bin TL harcayarak aynı model, aynı marka 4 yaşında bir araç aldıklarını vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci oturumu Başkan Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Meclis gündemi öncesinde söz alan Başkan Aktaş, sosyal medyada yer alan ‘Makam araçlarında tasarruf yaparken, kendisine yeni makam aracı aldığı' yönündeki iddialara açıklık getirdi. Konunun art niyetli olarak çarpıtıldığını ifade eden Başkan Aktaş, “Göreve geldiğim ilk gün Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki araçlarla alakalı ciddi bir tasarruf politikası başlattık. Sadece araçlarla ilgili değil, hizmet binalarındaki floresanlarla ilgili de çalışma başlattık. Bir odada tek düğmeye bağlanmış 28 tane, 32 tane flüoresan. Bunların hepsinin bir maliyeti var” dedi.

12 milyonluk tasarruf

Daha önce kamuoyuna da yansıyan makam araçlarından sağlanan tasarrufu meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz 10 ay önce başlattığımız araç hamlesiyle BUSKİ'deki 26 aracı iade ettik, 53 aracı da şoförsüze çevirdik. Böylelikle 6 milyon 523 bin TL tasarruf sağladık. Yine Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri bünyesindeki 27 araç ve 4 şoförü iade ettik, 1 milyon 288 bin TL tasarruf sağladık. Bunun yanında otobüs kiralamayla alakalı sıkıntılar vardı. Hatta turizm firmalarını bile rahatsız eden uygulamalar olmuş. Kastı aşan, konumuz dışına çıkan uygulamalar olmuş. Bunlarda tasarrufa gittik. Okullardan hiçbir şey esirgemedik, spor müsabakaları, bilgi yarışmaları gibi konulara ulaşım desteği verdik. Bunda da yüzde 53'lük bir düşüş sağlandı. Geçen yılın Ocak-Eylül döneminde 2 milyon 606 bin TL harcanırken, bu yıl otobüs kiralamaya aynı dönemde 1 milyon 226 bin 793 TL harcandı. Yani sadece 3 kalemde 9 milyon küsur gelir sağlamışız. Akaryakıtla beraber 12 milyon TL'lik bir tasarruf söz konusu” diye konuştu.

Hesabını ahirette soracağım

Tasarruf konusunda bu kadar kararlı bir tavır sergilerken, sosyal medyada yer alan ‘kendine yeni makam aracı aldı' yönündeki iddiaların art niyetli birkaç kişiye ait olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Ben kendi bindiğim aracı da sorguladım. Bindiğim araç belediyeye ait değil, Burulaş'a ait. 2 tane araç vardı, Mercedes 350d. Bu araçların ikisi de sıkıntılı, kilometreleri var. Eleştirmek için söylemiyorum, giden başkanımız sipariş vermiş. 50 bin TL de kaparo verilmiş. Sonuçta araç yenilecek. 1 milyon 250, 1 milyon 300 bin TL'lik araç. Bunu da iptal ettim. Nihayetinde o günden sonra gözlemledik. Arkadaşlarımız araçlarımız sıkıntılı dediler. Ben ayda en az 2-3 kez Ankara'ya gidiyorum. Bu arada da 10 ayda 2 araca 150 bin küsur TL masraf yapmışız. Araç 2 tane olduğu için ayrı ayrı kasko ve vergileri var. 5- 6 kez Ankara'ya giderken yolda kalmışız. Nihayetinde 2 araç satılarak üzerine 120-130 bin TL rakam koyarak aynı tip, aynı renk, aynı model, 4 yaşında bir araç aldık. Sıfır araç falan değil, amaç sorunsuz yolculuk. Aynen hayatımıza devam ediyoruz. Allah'ın huzurunda da kulların huzurunda da çok rahatım. Ama bunu yazan birkaç kişiden hesabını ahirette soracağım. Hayatım boyunca araç kompleksim olmadı. Çok rahatım. Tasarrufla alakalı durumumuzu bugün de yarın da devam ettireceğiz” dedi.