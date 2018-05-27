Büyükşehir’den afet bölgesinde seferberlik

Afet bölgesiyle ilgili seferberlik ilan ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, devletin ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm sıkıntıların bertaraf edilmesi için çalıştığını vurguladı.

Bursa’da aniden bastıran sağanak yağış sonucu yaşanan sel felaketinin yaraları, tüm hızıyla sarılmaya çalışılıyor. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren tüm ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ, mağduriyetlerin giderilmesi için aralıksız mesai harcıyor. Afetin yaşandığı ilk andan itibaren 50 iş makinesi ve 70 personelle olay yerinde olan BUSKİ, 36 araçla çalışmasına devam ediyor. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve itfaiye ekipleri, afete karşı tam bir mutabakat halinde hareket ederken, zarar tespit çalışmaları ise sürüyor. Bu arada yarından itibaren 100 işçinin afet bölgesinde sahaya ineceği ve su, tadilat, temizlik gibi acil ihtiyaçların çözümü için çaba sarf edeceği bildirildi. Ayrıca Dikkaldırım bölgesinde vatandaşlara sıcak yemek de dağıtılacak.

"Başbakanımız konuyla yakından ilgileniyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, selden en çok etkilenen yerlerden biri olan Hüdavendigar Mahallesi’ne giderek incelemelerde bulundu. Zarar gören evlere girerek vatandaşlardan bilgi alan Başkan Alinur Aktaş, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları da yakından takip etti. Tüm Bursalılara ‘Geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Aktaş, iki gün önce çok büyük bir afet yaşandığını, bölgeyle ilgili anında seferberlik ilan ettiklerini ifade etti. Dağ yöresindeki aşırı yağış ve ağaçların devrilmesi sonucu dere yatağının kapandığını, derenin yön değiştirmesiyle birlikte afetin yaşandığını belirten Başkan Aktaş, başta Doğancı Köyü ve Hüdavendigar Mahallesi olmak üzere sıkıntının kendisini bölgede ciddi şekilde hissettirdiğini anlattı. Gerek Valiliğin, gerekse Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ’nin olaya aralıksız müdahalede bulunduğunu söyleyen Aktaş, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Başbakanımız konuyla yakından ilgileniyor. Başbakan yardımcımız bölgeyi gezdi. Orman ve Su İşleri bakanımız beni arayarak, ’Ne gerekiyorsa yapın. Vatandaşa bu noktada yardımcı olun’ dedi. Elbette vatandaşlarımız da mağduriyetlerini bir önce gidermek için çaba sarf ediyor" diye konuştu.

"Devlet ve belediye olarak elimizden geleni yapacağız"

Hüdavendigar Mahallesi’nde 10 sokak ve 79 evde su tahliye işlemleri ile hasar tespit çalışmalarının yapıldığını anlatan Başkan Aktaş, "Mutlak surette Valilik ve belediye olarak gereken ne varsa yerine getireceğiz. Orhaneli Doğancı bölgesinde ise 77 noktaya müdahalede bulunuldu. Toplamda 22 araçla ilgili hasar tespiti gerçekleşti. Araçlar itfaiye teşkilatımız tarafından kaldırıldı. Zararın yaşandığı yerlerde erzak dağıtımları yapıyoruz. Beraberinde buralarda iftar organizasyonlarımız da olacak. Altyapıyla ilgi gerekli çalışmalar muhakkak yapılacak ama bilinmelidir ki bu bir afettir. Allah beterinden saklasın. Orhaneli Yolu trafiğe 5 saat kapalı kaldı. Büyükşehir Belediyesi olarak 1400 civarında iftariyelik dağıttık. Yolda tamamen açma işlemleri yapıldı. Çukur noktada kalan bölgelerde de sıkıntıları gördük. Bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağız. Ancak Allah, bizleri bu tip sıkıntı ve afetlerden korusun. Devlet ve belediye olarak elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, incelemenin ardından belediye bürokratlarıyla birlikte koordinasyon toplantısı düzenledi. Yapılan ve muhtemel çalışmaların görüşüldüğü toplantıda, incelemelerin ardından yardımların ivedilikle afetzedelere ulaştırılacağı kaydedildi.