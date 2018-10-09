Büyükşehir'den amatöre büyük destek

Bursa'da sporun çıtasını yükseltmek amacıyla yeni stadyumdan, eğitim kurumlarına spor salonları yapılmasına kadar her alanda önemli projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, amatör spor kulüplerinin de hizmetlerini daha sağlıklı verebilmeleri amacıyla 1 milyon 100 bin TL'lik maddi yardımda bulundu.

Bursa'da ulaşımdan çevreye, altyapıdan tarihi mirasa kadar her alanda kenti geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı mahallelerinde kısıtlı imkanlarına rağmen sporun tabana yayılmasında önemli bir görev üstlenen amatör futbol kulüplerini de desteklemeye devam ediyor. Amatör kulüplere saha kazandırılması ve malzeme desteği gibi konularda başrolü üstlenen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Süper Amatör Kümede mücadele edecek 25 takıma 10'ar bin TL, 1. Amatör Kümede mücadele edecek 74 takıma 7 bin 500'er TL ve 2. Amatör Kümede mücadele edecek 48 takıma 4'er bin TL'lik nakdi yardım yaptı. Amatör kulüplere yapılacak destekle ilgili olarak Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapılan törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (BASKF) Başkanı Osman Kılıç ile amatör kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

İhmal imhaya yol açar

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende yaptığı konuşmada, amatör spor kulüplerinin gençlerin kendilerini yaşadığı yere ait hissetmeleri ve duyarlı yetişmeleri anlamında büyük önem taşıdığını söyledi. Sporun insanları bir araya getiren ve dostlukları artıran çok önemli bir araç olduğunu dile getiren Aktaş, “Gençlerini ihmal edenler, aslında geleceklerini imha ederler. Spor insanları bir araya getiren, motive eden, arkadaşlıkları, dostlukları arttıran çok önemli bir araç. Şunu da biliyoruz ki, genç nüfusun en yoğun olduğun şehirlerden bir tanesi de Bursa. Sporu böyle bir amaç ve araç için kullanmak adına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı önemli çalışmalar var. Bizim belediye olarak gayemiz şu, tamamen futbol dışındaki branşlara yönelmek” dedi.

Hayat sadece futbol değil

Bursa'da spora yapılan yatarımlar nedeniyle önceki dönem belediye başkanlarına teşekkür eden Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak sporu tabana yayma ve daha çok kişiye spor yaptırma adına çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Hayatın sadece futboldan ibaret olmadığını vurgulayan Başkan Aktaş “Ben küçüklüğümden beri Bursasporluyum. Sporu seviyorum ve gençlerin spor yapmasını önemsiyorum. Futbol tek başına endüstri haline geldi. Futbol iyi yönetilirse çok keyifli, yanlış yönetildiğinde ise işin içinden çıkılmaz hal alır. Hayat sadece futbol değil. Futbolla yatan, futbolla kalkan, futbol dışında başka hiçbir şey düşünülmeyen hayat bence sorunlu bir hayattır. Gençlerimiz bize lazım. Türkiye'de 3.lig dahil 150 profesyonel futbol kulübü var. 4-5 bin profesyonel futbolcu. Birçoğu para kazanamıyor bile. Binlerce çocuk futbolcu olabilmek için hedef koymuşlar kendilerine. Herkesin futbolcu olacağı bir kaide yok. Bize işçi de lazım, çiftçi de lazım. Sanayiden, turizmden bahsediyoruz. Bunların hepsi de çalışacak, üretecek, katkı koyacak insan lazım. Bu amatör terbiyeyi almış, belirli hocaların tezgahından geçmiş, insan ilişkilerini ve o disiplini öğrenmiş gençlere bu ülkenin, bu şehrin ihtiyacı var. Dolayısıyla yaptığınız işin bu manada çok önemli bir kutsal olduğunu düşünüyorum. O yüzden çocuklarımızı, gençlerimizi sadece futbolla alakalı eğitmeyelim. Onlara ahlak dersleri verelim, çevreyle alakalı dersler verelim, trafik dersleri verelim. Eğitmen istiyorsanız eğitmen gönderelim, bunlarla alakalı dersler verdirelim” diye konuştu.

Çileli iş

Amatör futbolun çileli bir iş olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Aktaş, “2017-2018 futbol sezonunda spor tesislerimizde yaklaşık 6 bin 300 müsabaka yapılmış. Bu da gösteriyor ki amatör kulüpler yoğun bir faaliyet içerisinde. Bu işler parayla pulla yapılacak işler değil. Biz bugün amatör kulüplerimize toplu bir destek vermek adına bir çalışma yapalım dedik. İnşallah bunları artırarak devam ettireceğiz. Sizlerden istirhamım lütfen mümkün olduğu kadar çevremizdeki çocuklarımıza imkanlar sağlayarak bu destekleri bu katkıları ortaya çıkaralım” dedi.

1 milyon 100 bin TL'lik destek

Verilen nakdi desteğin detaylarını da paylaşan Başkan Aktaş, “Süper Amatör Küme, 1. Amatör Küme ve 2. Amatör Küme düzeyinde takımlarımıza katkılar yapalım istedik. 25 Süper Amatör takımın her birine 10 bin TL 1. Amatör Kümede mücadele eden 74 takımın her birine 7 bin 500 TL ve 2. Amatör Kümede mücadele edecek 48 takıma 4'er bin TL olmak üzere toplamda bir milyon TL'lik bir nakdi destekte bulunuyoruz. Bu destek ilavelerle birlikte 1 milyon 100 bin TL'yi bulacak. Bu rakamlar bazıları için büyük, bazıları için küçük bir destek olabilir. Ben katıldığım tüm ortamlarda, görüştüğüm bütün işadamlarına bölgelerindeki spor kulüplerine destek olmalarını söylüyorum. Bölgelerindeki gençlere sahip çıkmalarını istiyorum. Bunu çok iyi yapan işadamları sayıları az da olsa var. Gençlere faydalı olmanın hazzına varın diyorum. Bursa'nın daha huzurlu olması için Bursa'nın daha temiz olması için bu çalışmalar çok önemli. Çünkü güler yüzlü, iyi eğitim almış, şehre bağlı olan insan kamu malına sahip çıkarken çok dikkatli olur. Biz bu gençleri olmazsa olmaz kazanma hırsıyla yönlendirirsek sorunlar ve sıkıntılar daha fazla olur. Amatör spora hizmet etmiş, destek vermiş herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.