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19 Temmuz 2018 10:34

Büyükşehir’den Çarşı’ya yakın markaj

Bursa’nın sosyal, ticari ve insani ilişkilerinin en yoğun yaşandığı Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nde esnaf dernekleri temsilcileriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fiziki iyileştirmelerin yanında tarihi çarşılar bölgesinin ülke ve dünya genelinde iyi tanıtılması gerektiğini söyledi.

Büyükşehir’den Çarşı’ya yakın markaj

19 Temmuz 2018 10:34


Tarihi Fidan Han’da düzenlenen kahvaltılı programda esnafla buluşan Başkan Alinur Aktaş, yapılması gerekenleri ve beklentileri birinci ağızdan dinledi. Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım ve Pazarcılar İşletme Kooperatifi Başkanı Mehmet Çakmak’ın hazır bulunduğu buluşmada, esnaf fikir ve görüşlerini dile getirdi.



"Çarşının düzeni ve tertibatı tüm şehir için önemli"


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, artık seçimin bittiğini ve icraat zamanı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi artık kurumların mazeretinin bulunmadığını, birlik ve beraberlik zamanı olduğunu belirten Başkan Alinur Aktaş, sıkıntıların çözümü için yerel ve genelde çalışmaların başlatıldığını ifade etti. Dolu dolu hizmetlerin hayata geçirileceği bir dönemin kendilerini beklediğini ifade eden Başkan Aktaş, esnafın, çalışanların ve her vatandaşın bir beklentisi olduğunu, tüm bunları el birliğiyle çözerek hizmetleri sürdüreceklerini anlattı. Bursa’nın geldiği çıtayı daha da yukarılara çıkarmak için ekip halinde gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Başkan Aktaş, "Bu gemiyi bu limana sağ salim yanaştırmayı hedefliyoruz. Çarşı, her şehrin kalbidir. Ekonomik anlamda rakamların döndüğü organize sanayiler olabilir ama sosyal, ticari ve insan ilişkilerinin en yoğun yaşandığı yerler çarşılardır. Ulucami çevresinde konuşlanmış çarşının düzeni ve tertibatı tüm şehir için önemlidir. Ancak bazı handikapları değiştirmekte zorlanıyoruz. Çarşının bir kısmının Büyükşehir Belediyesi’ne, bir kısmının Osmangazi Belediyesi’ne, bir kısmının da özel mülkiyete ait görünmesi sıkıntı olarak görülebilir. Elbette, birlik çatısı altında bir araya gelerek hareket edilmesini önemsiyorum. Fakat uygulama noktasında aksaklıklar ortaya çıkabiliyor" dedi.



“Hanlar bölgesini daha fazla ön plana çıkartmalıyız”


Çarşının en büyük sıkıntısının otopark meselesi olduğunu aktaran Başkan Alinur Aktaş, sahipsizlikten kaynaklanan sıkıntıların yaşandığına dikkat çekti. Yetki karmaşasının problem çıkartabildiğini belirten Aktaş, "Çatı, oluk, duvar, panel, zemin döşeme, üst kapama gibi daha birçok sıkıntıyı sayabiliriz. Bunlar müşteriyi ve esnafı olumsuz etkiliyordur. Çarşıda kuyumcudan kasaba, optikçiden manava kadar her alanda esnaf bulunuyor. Bu yüzden meseleleri bir anda çözmemiz mümkün değil. Ancak bu çarşılar, Bursa’ya gelen herkesin ’Kesinlikle görmem gerekir’ dediği mekanlar olmalıdır. Mevcut alışveriş merkezlerinin şehre ait unsurlar olmadığını biliyoruz. Bahsettiğimiz fiziki eksiklikler meselenin yüzde 50’sidir. Geriye kalan yüzde 50’si ise çarşıların daha çok belirginleştirilmesi ve farklı şehirlerde tanıtımıdır. Hanlar bölgesini daha fazla ön plana çıkartmalıyız. Alacağımız bazı kararlar ve uygulamalar, şehre ve çarşıya artı değer katacaktır" diye konuştu.




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