Büyükşehirden Mudanya’ya 234 milyonluk yatırım...

Başkan Altepe, Mudanya’nın Büyükşehir Belediyesi ile daha da güzelleştiğini söyledi.

Ramazan ayında ilçelerde vatandaşlarla iftar yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mudanya’da sahilde gerçekleştirilen iftar programına katıldı. İlçede yoğun katılım sağlanan iftarda, vatandaşlarla birlikte orucunu açan Başkan Altepe, Ramazan’ın değerine dikkati çekti.

Mudanya’nın Bursa’nın incisi olduğunu belirten Başkan Altepe, “Mudanya sahilinde güzel bir iftarda bir aradayız. Ramazan, rahmet ve bereket ayı, kardeşliklerin geliştiği güzel ay. Ramazan’ı en iyi şekilde yaşıyoruz. Ne mutlu bizlere, böyle güzel bir kültüre sahibiz. Mudanya’da ve Bursa’nın her yerinde olduğu gibi Türkiye’nin her köşesinde Ramazan bir başka güzel yaşanıyor” dedi.

Başkan Altepe, Bursa’nın öncü bir şehir olduğunu belirterek, “Güçlü Bursa olarak, güçlü Türkiye’ye destek olmak için çalışıyoruz ve daha da çok çalışacağız. Bursa, her alanda öncü ve örnek” dedi.

“Büyükşehir her yerde”

Yerel yönetimlerde de Bursa’nın örnek olduğunu ifade eden Başkan Altepe, “Büyükşehir Belediyesi olarak “şu görev bizim, bu görev bizim değil” demeyen ve tüm konularla ilgilenen, kentiyle bütünleşmiş, her alanda çalışan bir yerel yönetimiz. Artık sahillerde de, kırsalda da, şehir merkezinde de üzerimize düşen ne görev varsa yerine getiriyoruz. Belediye her yerde Karada, havada, denizde, her alanda çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Altepe, kente değer katan çalışmaları gerçekleştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Bursa da gelişiyor, Mudanya da gelişiyor. Mudanya’da altyapıdan üstyapıya her alanda çalışılıyor. Mudanya’nın gerçek anlamda metropolitan şehir olmasına yönelik çalışmalara tüm alanlarda devam ediliyor” diyerek ilçede yapılan çalışmalar anlattı.

Büyükşehir, Mudanya’nın yanında

Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmalarından sulama göletlerine kadar pek çok yatırımı yaptığını belirten Başkan Altepe, “Mudanya Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi elbirliğiyle, ilçede yıllardır yapılamayanları birer birer yerine getiriyoruz. Sadece son 3 - 4 yılda Mudanya’ya 54 trilyonluk (54 milyon TL) yol yapılmış. Bunlar ancak Büyükşehir’in gücüyle yapılıyor. Altyapı yatırımları, suyu, kanalizasyonu ve sahillerin temizlenmesi, toplam 83 trilyon (83 milyon TL) yatırım yapılmış. Şu anda da devam eden 26 trilyonluk (26 milyon TL) yatırım var. Mudanya’da ne dert varsa, biz oradayız” diye konuştu.

İlçedeki tarihi eserlerin de ayağa kaldırıldığını anlatan Altepe, Tahir Ağa Hamamı’nın hamam olarak faaliyete açılacağını dile getirdi.

“Mudanya, Büyükşehir ile birlikte kalkınıyor”

Başkan Altepe, Mudanya sahilinde yapılan çalışmaların da 20 Temmuz’a kadar önemli ölçüde tamamlanıp sahilin yürünecek hale getirileceğini müjdeleyerek, “Mudanya’da son 3 yılda yapılan yatırım 200 milyon TL’yi geçmiş, devam edenlerle birlikte 234 milyon TL oluyor. Ama Mudanya’dan son 3 yılda bizim aldığımız sadece 31 milyon TL... 31 milyon almışız, 200 küsur milyon yatırım yapmışız. İşte Büyükşehir ile birlikte Mudanya kalkınıyor, gelişiyor Bunlar sözle olmuyor, yatırımlarla oluyor. İnşallah devam edecek. Daha çok işimiz var. Çünkü Mudanya’yı ve Mudanyalı dostlarımızı seviyoruz. Mudanya’ya ne yapsak az” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ile AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal ise birlik ve beraberliğin önemine değinerek Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya’ya büyük katkıları olduğunu söyledi ve Başkan Altepe’ye teşekkür etti. Başkan Altepe, iftar sonrasında vatandaşlarla bol bol sohbet etti.