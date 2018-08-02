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02 Ağustos 2018 12:24

Büyükşehir’den Mudanya’ya dev yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin Mudanya sahillerinin katı atıklardan temizlenmesi ve denize güvenle girilebilmesi için 16 milyon 600 bin TL harcayarak inşa ettirdiği atık su arıtma tesisleri, bu ay içerisinde hizmete alınıyor.

Büyükşehir’den Mudanya’ya dev yatırım

02 Ağustos 2018 12:24


Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın 17 ilçesiyle’ birlikte geleceğe sağlıklı şekilde taşınması yönünde gerçekleştirdiği yatırımlar sürüyor. Son olarak Mudanya’da sahillerin daha temiz olması ve denize güvenle girilebilmesi yönünde yaptırılan, katı atıkların deniz suyundan arındırılmasını sağlayacak dev atık su arıtma tesislerinde inşaat çalışmaları tamamlandı ve deneme üretimi başladı. Büyükşehir Belediyesi’nin her yönüyle sağlıklı bir şehir oluşturma çabaları sonucunda planlanan Mudanya Atık Su Arıtma Tesisleri, açılış için gün saymaya başladı. Hizmete girdiğinde ilçeye büyük artı değer sağlayacak tesisin, bu ay içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, tesislerin hizmete alınmasıyla birlikte Mudanya’da artık gönül rahatlığıyla denize girilebileceğini söyledi. Mudanya Atık Su Arıtma Tesisleri’nin aktif yatırım büyüklüğünün 16 milyon 600 bin TL olduğunu belirten Başkan Aktaş, tesiste günlük 21 bin 850 metreküplük su arıtma potansiyelinin bulunduğunu vurguladı. Deneme çalışmalarına alınan tesisin kesin olarak ağustos ayında hizmete gireceğini söyleyen Başkan Aktaş, “Tesislerimiz, Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlayan ultraviyole dezenfeksiyon sistemini kapsayacak şekilde oluşturuldu. Kapasite artışına yönelik tasarlanan tesis, Mudanya sahillerinin daha temiz olmasını ve vatandaşlarımızın güvenle denize girebilmesini sağlayacaktır” dedi.




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