Büyükşehirden şampiyona arsa ödülü

Şampiyon güreşçi Rıza Yıldırım’ı tebrik eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her başarının ardından büyük emekler olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Avrupa şampiyon millî güreşçi Rıza Yıldırım, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Belediyespor’un güreş branşı sorumlu yönetim kurulu üyesi Abdullah Karadağ, Kulüp Müdürü Taha Başparmak ve antrenörler Ahmet Gülhan, Hakan Koç ve Tamer Kısacık’ı ağırladı. Ziyarette güreş branşı ile ilgili bilgi alan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyespor Kulübü başta voleybol ve basketbol takımımız olmak üzere, içinde barındırdığı branşlar ve belediyemizin destekleriyle yapılan spor tesisleriyle Bursa’da spor hayatının canlanmasına vesile oluyor. Yapılan bu çalışmalar ve tesisler beraberinde şampiyonlukları, ulusal ve uluslararası başarıları getiriyor” dedi.

Bu uluslararası başarılardan birinin de Rıza Yıldırım’la yaşandığını hatırlatan Aktaş, “Güreşçimiz, uluslararası arenada ay-yıldızlı formayla şampiyonluklar yaşamış bir sporcumuz. Bugün de kendisine 2017 Avrupa Şampiyonu olmasından dolayı daha önceden belediyemizin taahhüdü olan mükâfatını takdim ediyoruz. Kendisini kutluyorum ve bundan sonraki spor hayatında başarılar diliyorum. Her başarının ardında büyük emekler vardır. Bu kardeşimiz üzerinde emeği olan değerli antrenörlerimize ve kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da böyle önemli başarılar elde ederiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa ile ödüllendirilen şampiyon güreşçi de Başkan Aktaş’a formasını hediye etti.