Büyükşehir’den spora bir katkı daha

Kendi başkanlığı döneminde Bursa’ya 240’ın üzerinde spor tesisi kazandırıldıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yapımı tamamlanan Değirmenönü futbol sahasının da kısa süre içinde mahalle gençlerine hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Yeni stadyumun yanı sıra, amatör kulüplere sahalar, okullara spor salonları, branşlara özel tesisler ve yüzme havuzlarını semtlere kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın sporda alanındaki yatırımlarına devam ediyor. Özellikle yoğun yapılaşma nedeniyle sosyal donatı alanı ve spor alanından mahrum kalan mahalleler de bir bir spor tesislerine kavuşuyor. Yeterli yeşil alan ve spor alanı bulunmayan Değirmenönü Mahallesi’nde de Büyükşehir Belediyesi’ne ait şantiyenin bir bölümü futbol sahası olarak düzenlendi. Açılışa hazır hale getirilen futbol sahası halka açık olarak bölge gençlerine hizmet verecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın spor kenti olması yolundaki çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Özellikle gençlerin güzel vakit geçirmeleri, spor yapmaları, zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi ve sağlıklı bireyler olmaları yolunda kente tesisler kazandırdıklarını hatırlatan Altepe, “Yapılan tesisler, sahalar, spor salonları, yüzme havuzlarıyla birlikte 240’ın üzerinde spor tesisini bizim başkanlığımızda Bursa’ya kazandırmış olduk. Yapılaşmanın yoğun olduğu çocuklar için oyun alanı bulunmayan mahallelere önem veriyoruz. Yıldırım’ın Değirmenönü mahallesi de yeşil alan ve oyun alanı bulunmayan bir bölge. Burada Büyükşehir Belediyemizin şantiyesine ait alanda şimdi yeni bir alan ayırdık. Mahalle gençlerimizin gün boyu kullanabileceği, maçlarını yapabileceği güzel bir sahanın yapımını tamamlandık. Halkımıza açık olan tesisleri özellikle bölge gençleri rahatlıkla kullanabilecek. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.