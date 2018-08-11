Büyükşehir’den üreticiye Merinos desteği

Bursa’da kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçiye destek olan Büyükşehir Belediyesi, Tarım A.Ş. aracılığıyla, ’Saf Merinos Koyun Yetiştiriciliği Projesi’ni hızla sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükorhan İlçesi’ndeki üreticilere 175 küçükbaş hayvan verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ve çiftçilerin katıldığı törende, proje kapsamında prosedürleri yerine getiren 7 üreticiye kurayla 24’er koyun ve 1’er koç teslim edildi.

’Dağ yöresine ilgi artıyor’

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dağ yöresinin ekoturizm, hayvancılık ve tarımda önemli potansiyeli olduğunu söyledi. Bölgede en acil ihtiyacın ise yol ve ulaşımda yaşandığını belirten Başkan Aktaş, mahalleler arası yollar ile ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını, 4 dağ ilçesinin ana akslarındaki ulaşım durumunun da bir an önce çözülmesi için çalışmaların başladığını anlattı. Başkan Aktaş, dağ yöresinin ciddi anlamda çekim merkezi olması gerektiğini ifade ederek, “Artık insanlar şehrin yoğunluğundan bu bölgelere kaçıyor. Atacağımız olumlu adımlarla burada ciddi güzellikler ortaya çıkacaktır. Tarım ve hayvancılığın canlanması için de bölgede gerekli desteği veriyoruz. Daha önce 22 kişiye koyun dağıttık. Prosedürlerini tamamlayan 7 kişiye daha 24 koyun ve bir koç teslim ediyoruz” diyerek, Bursa’da tarım ve hayvancılığın profesyonelce yapılması gerektiğini vurguladı.

Aktaş, kura çekerek üreticilere koyun ve keçilerini teslim etti.