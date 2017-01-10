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10 Ocak 2017 14:15

Büyükşehir’den Yenişehir’e 200 milyonluk yatırım

Büyükşehir’den Yenişehir’e 200 milyonluk yatırım

10 Ocak 2017 14:15

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesine 200 milyonluk yatırım yapacak.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Bursa’da faaliyet gösteren Yenişehirli işadamlarıyla Dobruca Tesisleri’nde bir araya geldi. Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bütünşehir Kanunu’nun uygulanmaya başlamasıyla ilçelere hizmet akışında artış olduğunu söyledi. Kalkınmanın yerelde başladığını ifade eden Recep Altepe, "Büyükşehir Belediyesi olarak ilgilenmediğimiz mesele yok. Her konuda çalışıyoruz. Maksadımız çiftçinin yüzünü güldürmek. Yenişehir her alanda gelişip kalkınmalı, üretimini artırmalı. Seçimden bu yana Büyükşehir olarak yaptığımız ve başladığımız hizmetlerin yaklaşık tutarı 200 milyon TL’ye yakın. Bunlar, ilçe belediyelerinin yapamadığı işler. kapalı otopark ve pazar yeri projesi şubatta ihale ediliyor. Yenişehir’in çehresi değişiyor. Altyapı çalışmaları bitiyor. Sırada üstyapı çalışmaları var" diye konuştu.
Başkan Süleyman Çelik, ilçedeki projelere verdiği destekten ötürü Başkan Recep Altepe’ye teşekkür etti.



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