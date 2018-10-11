Büyükşehir'in acı kaybı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2008 yılından bu yana görev yapan ve son olarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Tarihî Kültürel Miras Şube Müdürlüğü görevini yürüten Mümine Güdü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi olan 50 yaşındaki Mümine Güdü için 12 Ekim Cuma günü saat 11.30'da Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlenecek. Güdü, Beşevler Konak Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.