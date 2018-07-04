Diğer
Kategoriler
04 Temmuz 2018 16:36

Büyükşehirin asfalt ve yol hamlesi devam ediyor

Bursa’nın Gemlik ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor.

Büyükşehirin asfalt ve yol hamlesi devam ediyor

04 Temmuz 2018 16:36


Kısa süre önce Haydariye Mahallesi’nin yollarını Sudeşen şelalesine kadar sıcak asfaltla kaplayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yeni Devlet Hastanesi’nin ardından şimdi de Cihatlı, TOKİ ve Şahinyurdu mahallelerinde vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için asfaltlama çalışmalarına başladı. Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de yol genişletme ve stabilize çalışmalarını yürüttüğü alanlar daha sonra Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sıcak asfaltla kaplanıyor. Mevcut yollarda ve caddelerde doğal sebeplerden oluşan çökmelerin yanı sıra, ağır vasıta araçların istiap limitlerini aşmasından dolayı oluşan alt, üst yapı bozulmaları ve çökmeler ekipler tarafından onarılıyor.


Konuyla alakalı açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, “TOKİ ve Cihatlı Toplu Konutlarına yerleşimin başlamasıyla birlikte yolların kullanımının artacağından dolayı çalışmalara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hız verdiklerini söyledi. Cihatlı ve Şahinyurdu mahallerine giden yol üzerinde iki aracın yan yan yana geçmekte zorlandığını belirten Başkan Yılmaz, keskin virajlarda da olası aksilikleri önlemek maksadıyla yol genişletme çalışmalarının yapıldığını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç