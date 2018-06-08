Büyükşehir’in atletleri milli takımda

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 2-3 Haziran tarihlerinde yapılan U-18 Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre yarışlarını 57.91’lik dereceyle ikinci sırada tamamlayan Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Zeynep Kuran, 9 Haziran tarihinde İstanbul’da yapılacak U-18 Balkan Şampiyonası için milli takıma seçildi. Sezon içi yarışlarda aldığı derecelerle gülle atma dalında başarılı bir sezon geçiren Sinem Yıldırım ise federasyon tarafından 10 Haziran tarihinde İtalya’da yapılacak 20 yaş altı Akdeniz oyunları milli takım kadrosuna davet edildi.

Milli takıma seçilmenin haklı gururunu yaşayan Büyükşehir Belediyesporlu sporcular, yarışlarda madalya kazanmak istediklerini belirterek, Bursa’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.