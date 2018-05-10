Büyükşehir’in masa tenisinde hedefi şampiyonluk

Casl takımını ağırlıyor.

Geçen yıl başta ETTU Kupası olmak üzere, mücadele ettiği Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek adından söz ettiren Büyükşehir Belediyespor, ETTU kadınlar Şampiyonlar Ligi kupasını da alarak Avrupa’nın en büyüğü olmak istiyor.

Yarı finalde son iki yılın şampiyonu Almanya’nın TTC Berlin Eastside takımını eleyerek finale yükselen yeşil-beyazlılar, finalde Hırvatistan’ın Dr. Casl takımı ile karşılaşacak. İki maç üzerinden oynanacak final etabının ilk maçı, 13 Mayıs Pazar günü yapılacak. BUSKİ Masa Tenisi Salonu’nda gerçekleşecek karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak.

Bu mücadeleden avantajlı skor elde etmek isteyen Büyükşehir Belediyespor, rövanşı Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde 18 Mayıs Cuma günü Türkiye saati ile 17.00’da oynayacak.