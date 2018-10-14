Büyükşehir'in perileri galibiyete ulaştı

Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci hafta karşılaşmasında Bayraklı Belediyesi'ni 69-63 mağlup etti.

Geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni az farklı kaçıran Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ikinci hafta karşılaşmasında İzmir ekibi Bayraklı Belediyesi'ni konuk etti. TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 69-63 kazanan yeşil-beyazlılar ligdeki ilk galibiyetine ulaştı.

Maça iyi başlayan taraf konuk ekip Bayraklı Belediyesi oldu. Konuk ekip Patricia ve Cansu Aslan ile ilk periyotta 11-17 ile farkı 6 sayıya çıkardı. Bu skorun ardından yeşil-beyazlıların genç çalıştırıcısı Gökhan Aşıcı taktiksel değişikliğe gitti. Değişikliğe çabuk reaksiyon gösteren Bursa Büyükşehir Belediyespor ilk çeyreği Sharon Houston ve Burcu Erbaş ile bulduğu üst üste sayılarla 20-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hızlı hücumlarla sayılar bulan taraf Bursa ekibi oldu. Agresif savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor soyunma odasına 48-30 önde girdi.

Maçın üçüncü periyotuna başarısız ataklarla başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor'a karşılık rakip Bayraklı Belediyesi Patricia Bright ile üst üste bulduğu sayılarla çeyreğin bitimine 2 dakika kala farkı 7 sayıya indirdi (50-43). Pota altına girmekte zorlanan yeşil-beyazlılar kalan dakikalarda sadece 2 sayı bulsa da son çeyreğe 52-47 önde girdi. Karşılıklı sayılarla geçen maçın son çeyreğinde daha az hata yapan taraf ev sahibi ekip olurken, maç Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 69-63 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın en skorer ismi 24 sayıyla Bayraklı Belediyesi'nden Patricia Bright olurken, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı isimlerinden Hande Kuzu 20 sayı 13 ribaunt, Sharon Houston 16 sayı 7 ribaunt ve Fahriye Bayraktar ise 14 sayı ile galibiyete katkı koydu.

Maçın ardından alınan galibiyeti değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç çalıştırıcısı Gökhan Aşıcı, “Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Bayraklı Belediyesi iyi bir takım. Tecrübeli oyunculara sahip. Biz de iyi takımız. Geçtiğimiz sezon yakaladığımız başarının üstüne çıkmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum” diye konuştu.

Bu sonuçla iki haftası geride kalan Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk galibiyetine ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligdeki üçüncü maçında deplasmanda, 17 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'da Nesibe Aydın Basketbol Takımı ile karşılaşacak.