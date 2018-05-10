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10 Mayıs 2018 10:26

Büyükşehir’in satranççıları Bursa’yı temsil edecek

Bursa Büyükşehir Belediyespor satranç takımı, ‘Küçükler ve Yıldızlar Bursa İl Birinciliği’ maçlarında takım halinde 2 birincilik ve 1 ikincilik kupası alarak, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’nda Bursa’yı temsil etme hakkını kazandı.

Büyükşehir’in satranççıları Bursa’yı temsil edecek

10 Mayıs 2018 10:26


Türkiye Satranç Federasyonu tarafından 24-25 Mart’ta başlayan ve 5-6 Mayıs tarihlerinde Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri’nde yapılan final maçlarıyla son bulan satranç şampiyonasına katılan Büyükşehir Belediyespor, ‘Küçükler’ ve ‘Kızlar’ kategorilerinde oynadığı tüm maçları alarak kupanın sahibi oldu. ‘Yıldızlar’ kategorisinde son ana kadar şampiyonluk iddiasını sürdüren Büyükşehir Belediyespor, averajla kürsünün ikinci basamağında kaldı.


Alt yapıya verdiği önemin meyvelerini bu şampiyonada toplayan yeşi-beyazlılar, elde ettiği 3 derece ile 4-10 Haziran tarihlerinde Çorum’da düzenlenecek Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’na katılarak Bursa’yı temsil edecek.




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