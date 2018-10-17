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Büyükşehir'le adım adım üniversiteye

BUSMEK’in Yeni Karaman Kurs Merkezi’nde üniversiteye hazırlık kurslarına katılan gençleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iyi bir gelecek için gençlere yatırım yaptıklarını söyledi.

BUSMEK'in Yeni Karaman Kurs Merkezi'nde üniversiteye hazırlık kurslarına katılan gençleri ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iyi bir gelecek için gençlere yatırım yaptıklarını söyledi.


Başkan Alinur Aktaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Numan Şeker, Sosyal İşler ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Karaman ve BUSMEK yöneticileriyle birlikte BUSMEK Yeni Karaman Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Meslek edindirme kurslarıyla yüzbinlerce Bursalıya hizmet veren ve adı ‘Halk Üniversitesi'ne çıkan BUSMEK'in üniversiteye hazırlık konusunda da önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Başkan Aktaş, kurslara devam eden gençlerle sohbet edip, onlara tavsiyelerde bulundu.


Hayat boyu öğrenme anlayışıyla faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini dile getiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin halkın sanat ve meslekî açıdan ihtiyaçlarını çağın gereklerine uygun bir şekilde gidermeye çalıştığını belirtti. Yeni Karaman Kurs Merkezi'nin resmi açılışının önümüzdeki günlerde yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Şehrin farklı noktalarında yeni yeni yerler hizmete açıyoruz. Geçen hafta Ertuğrul Mahallesi'nde bünyemize kattığımız kurs merkezinin açılışını yaptık. Bugün de yine bünyemize kattığımız Yeni Karaman Kurs Merkezi'ndeyiz. 4 katta, 18 derslik, 2 toplantı salonu ve 2 öğretmen odası mevcut. Şu ana kadar buraya için yabancı dillerden çocuk gelişimi ve eğitimine, yiyecek içecek bölümünden bilişim teknolojilerine, güzellik ve saç bakım hizmetlerinden tutunda grafik tasarıma kadar 3 bin 400 civarında başvuru yapıldı. Bunlardan 930 kişi kesin kayıt yaptırarak eğitimlerine başladı” dedi


Üniversiteye hazırlık


Kurs merkezinde öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlamak adına eğitimler düzenlendiğini de belirten Alinur Aktaş, “Hafta içi 8, hafta sonu 8 olmak üzere 16 grupta 450 öğrencimize hizmet veriyoruz. Aynı şekilde yine Orhangazi'de 130 kişilik bir üniversitelere hazırlık grubumuz ve Fomara Sosyal Eğitim Merkezi'mizde de liselere giriş sınavlarına hazırlık yapan 8. Sınıf öğrencilerimizden oluşan 340 öğrencimiz var. Toplamda 1000 civarında çocuğumuza bu imkânları ücretsiz şekilde sunuyoruz. Bakımları, tadilatları yapılmış, son derece modern cihazlarla donatılmış dersliklerde eğitimler veriyoruz. Bursa'nın alt- üst yapı meselelerini halletmek için çalışıyoruz, ama iyi bir gelecek için gençlere yatırım yapmamız gerekiyor. Buradaki ana gayemizde gençlere yatırım yapmak” diye konuştu.


Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin eğitim gördüğü dersliklere de konuk olan Başkan Aktaş, öğrencilerle gelecek hedefleri doğrultusunda sohbet etti. Üniversiteye hazırlık süreci, eğitim ve iş hayatı hakkında tecrübelerini de aktaran Başkan Aktaş, başarılı bir eğitim ve hazırlık döneminde motivasyonun önemine dikkat çekti. Başkan Aktaş, sohbetin ardından gençlere kitap hediye etti.

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