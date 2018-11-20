Büyükşehir'li boksörlerden 4 madalya

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü boksörleri, Ağrı'da düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası 3. grup maçlarında 1 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük madalyası kazandı.

Türkiye Boks Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan büyük erkekler 3. grup Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası müsabakalarında Bursa Büyükşehir Belediyespor rüzgârı esti. Ağrı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Bursa Büyükşehirli sporculardan 81 kiloda Bayram Malkan birincilik, 75 kiloda Mert Kemal Ergün ikincilik, 60 kiloda Cumali Aziz ve +91 kiloda Önder Nuri Malkoç ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Turnuvaya iştirak eden 4 sporcusunun derece elde ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, takım halinde ikinci olarak kupa kaldırdı.