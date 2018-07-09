Büyükşehirli kanocular Eskişehir’i fethetti

Eskişehir Mamuca Göleti’nde yapılan yarışlar büyük çekişmeye sahne oldu. Ferdi yarışlarda rakiplerini geride bırakmayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kano takımı sporcuları, 15 birincilik, 16 ikincilik ve 5 üçüncülük madalyası kazanarak toplam 36 madalyanın sahibi oldu.

Takım halinde ‘Genç Bayanlar’ kategorisinde Türkiye şampiyonluğu, ‘Büyük Bayanlar’ kategorisinde Türkiye ikinciliği ve ‘Genç Erkekler’de de Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde eden sporcular, Bursa’ya kupalar ve madalyalar ile dönmenin haklı gururunu yaşadı.