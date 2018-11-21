Büyükşehirli Karatecilerden 5 madalya

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri Rize'de düzenlenen ‘Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası'ndan 1 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyasıyla Bursa'ya döndü.

Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karatecileri toplam 5 madalya elde etti. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, Büyükşehirli sporculardan ‘Gençler' kategorisinde 53 kiloda İrem Tuğçe Akyüz üçüncülük, 61 kiloda Furkan Akyüz üçüncülük, 68 kiloda Hakan Çelik ikincilik, +76 kiloda Savaşkan Gemici de üçüncülük madalyası elde etti. ‘Ümitler' kategorisinde ise 63 kiloda Emir Buğra Gencan şampiyonayı birinci sırada tamamladı.

Elde ettiği 5 madalya ile takım sıralamasında 7. olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iki sporcusunun milli takıma davet edilmesinin de gururunu yaşadı. Büyükşehirli sporcular Ali Güney Büyükler kategorisinde 30 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde düzenlenecek olan Balkan Karate Şampiyonası'nda, Emir Buğra Gencan ie 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.