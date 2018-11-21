İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehirli Karatecilerden 5 madalya

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri Rize’de düzenlenen ‘Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası’ndan 1 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyasıyla Bursa’ya döndü.

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Karatecileri Rize'de düzenlenen ‘Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası'ndan 1 birincilik, 1 ikincilik ve 3 üçüncülük madalyasıyla Bursa'ya döndü.


Türkiye Karate Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Turnuvası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü karatecileri toplam 5 madalya elde etti. Rize Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçlarda, Büyükşehirli sporculardan ‘Gençler' kategorisinde 53 kiloda İrem Tuğçe Akyüz üçüncülük, 61 kiloda Furkan Akyüz üçüncülük, 68 kiloda Hakan Çelik ikincilik, +76 kiloda Savaşkan Gemici de üçüncülük madalyası elde etti. ‘Ümitler' kategorisinde ise 63 kiloda Emir Buğra Gencan şampiyonayı birinci sırada tamamladı.


Elde ettiği 5 madalya ile takım sıralamasında 7. olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü iki sporcusunun milli takıma davet edilmesinin de gururunu yaşadı. Büyükşehirli sporcular Ali Güney Büyükler kategorisinde 30 Kasım - 2 Aralık tarihlerinde Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde düzenlenecek olan Balkan Karate Şampiyonası'nda, Emir Buğra Gencan ie 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde Danimarka'nın Aalborg şehrinde düzenlenecek Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.