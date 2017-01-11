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11 Ocak 2017 11:41

Buzda kayan araç ağaca çarptı: 3 yaralı

Buzda kayan araç ağaca çarptı: 3 yaralı

11 Ocak 2017 11:41

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan araç ağaca çarparken, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Ortaköy’e seyir halinde olan 21 yaşındaki Nuriye Öz idaresindeki 35 HB 5017 plakalı hafif ticari araç, buzlanma sebebiyle kayarak kontrolden çıktı. Kayan hafif ticari araç yolun sağındaki ağaca çarparak durabildi. Sürücü ile yanındaki 40 yaşındaki Nasihat Öz ve 1 yaşındaki Muhammet Açkan araçta sıkıştı. İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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