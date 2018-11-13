BVHO Başkanı Bolten: "Hayvanlara antibiyotikleri sadece veteriner hekimler uygulamalı"

12-18 Kasım 2018 Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası sebebiyle bir açıklama yapan BVHO Başkanı Bolten, antibiyotiklerle tedavinin hayvan ve insan sağlığında bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Bu ilaçların gerekmedikçe ve uygun olmayan dozlarda kullanılmasının fayda yerine zarar verdiğine, bu bilinçsiz kullanım nedeniyle mikroorganizmaların direnç kazandığını belirten Bolten, "Günümüzde antibiyotikler bulaşıcı hastalıkların tedavisinin yanı sıra, bilinçsiz bir şekilde çiftlik hayvanlarının büyümelerini ve verimlerini teşvik edici olarak da kullanılmaktadır. Ancak bu yanlış bir uygulama olduğu gibi, toplum sağlığını etkileyecek zararları da vardır. Hayvanlarda gelişmeyi hızlandırmak için hasta olmamalarına rağmen antibiyotik kullanılması halinde mikroorganizmalar antibiyotiğe karşı direnç kazanmaktadır. Dolayısıyla hayvanlar hasta olduklarında antibiyotik kullanılsa bile ilaçlar etki göstermez. Ayrıca gıda değeri olan hayvanlarında kullanılan antibiyotikler et, süt ve bal ile insanlara da geçip, bu sefer insanlarda direnç oluşmasına sebep olabilir. Bu durum toplum sağlığı açısından başka risklere yol açar” diye konuştu.

Özellikle besi hayvanlarında, kanatlı hayvan sektöründe ve kültür balıkçılığında antibiyotiklerin yasal olmayan kullanımlarının hem antimikrobiyal direnç oluşturduğunu, hem de et, süt, yumurta, bal ve diğer hayvansal gıdalarda kalıntılara neden olduğunu söyleyen Hüseyin Bolten, “Bunlar gıda olarak tüketildiğinde, insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Antibiyotiğin insanlarda olduğu gibi hayvanlarda da kontrollü, bilinçli ve dozunda kullanılması gerekmektedir. İşte bu nedenle hayvanlarda antibiyotik sadece veteriner hekimler tarafından ya da veteriner hekim kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

Türkiye'nin de antibiyotik direncinde ilk sıralarda da olmasına vurgu yapan Bolten, antibiyotik direncinin önlenmesi için öncelikle doğru antibiyotiğin, uygun dozun ve doğru kullanım süresinin çok önemli olduğunu, bunun da ancak hekim kontrolüyle olabileceğini belirtti. Bolten, “İnsanlarda olduğu gibi hayvanlarda da rastgele antibiyotik kullanılmaz. Seçilen antibiyotiğin doğru kullanımı için doz ve tedavi süresi belirlenmelidir. Antibiyotikler sadece veteriner hekim onayı ile hayvan hasta olduğunda dar spektrumlu ve doğru dozda kullanılmalıdır. Tüm bu aşamalar, mutlaka veteriner hekim kontrolünde yürütülmelidir. İnsan, hayvan ve çevre sağlığı için ilgili meslek disiplinleri arası işbirliği çok önemlidir. Başta ilgili bakanlıklar olmak üzere veteriner hekimler ve ilgili sektörlerle birlikte mücadele başlatılmalıdır" şeklinde konuştu.