Başkan Sağlam, aksi halde ölümle sonuçlanabilecek gıda zehirlenmelerinin sık sık karşımıza çıkmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

BVHO Başkanı Sinan Sağlam, kamuoyunun gündemine oturan Manisa’daki asker zehirlenmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, TSK’nın yemek ihtiyacının dışarıdan ihaleyle sağlanmasının yanlış olduğunu söyledi. Daha önce askerlerin yemeklerinin kışlada yapıldığını ve hiç bir zehirlenme vakasına rastlanmadığını hatırlatan Sağlam, son 15 yılda askeriyedeki bu uygulamanın terk edilmesinin üzücü sonuçları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Veteriner hekimlerin sağlıklı gıda zincirinin en önemli halkası olduğunun bir kez daha altını çizen Başkan Sağlam, sağlıklı gıda temininde veteriner hekim rolünün ve gıda kontrolünün önemli olduğunu kaydetti. Askeriyedeki karavana geleneğinin terk edilerek yemek işinin şirketlere verilmesinin yanlış olduğunun ortaya çıktığını ifade eden Başkan Sağlam, "İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için en önemli besin maddesini oluşturan hayvansal ve bitkisel gıdaların sağlıklı şekilde sofralara ulaştırılması, besin zincirinin tüm aşamalarında sıkı ve ciddi denetimleri gerektiriyor. Ucuz yemek için askeriyenin yemeklerinin dışarıdan sağlanması, gıda zehirlenmelerini de beraberinde getirdi. Vatan uğruna canlarını vermeye hazır evlatlarımızın, denetimsizlik ve sorumsuzluk nedeniyle ölmesi ya da ölüm tehlikesi yaşamaları kabul edilebilecek bir şey değildir" dedi.

TSK’daki gıda denetimlerinin geçmişte veteriner hekimlerce yapıldığını hatırlatan Başkan Sinan Sağlam, aynı uygulamaya yeniden dönülmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Manisa’da bir ayda 4 kez zehirlenme olayının olması, yemek teminin hem sivil hem askeri ayağında yeterli denetim mekanizmasının kurulmadığını gösteriyor. 731 askerimiz ölümden döndü. Bu bize ders olmalı. Basında çıkan haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla Manisa’daki kışlalara yemek veren şirketin sözleşmesi iptal edilecek. Peki, A şirketinden alıp işi B şirketine vermekle sorun çözülebilecek mi? Burada önemli olan, denetim mekanizmasındaki zafiyetin giderilmesidir. Yemek işinin özelleştirilmesi öncesinde askeriyelerde gıda zehirlenmelerine rastlamak mümkün değildi.