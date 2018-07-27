Cadde ve sokaklara estetik dokunuş

Panaromik çekim ve haritalama sistemini kullanan Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri marifetiyle hafta içi her gün ana arterlerde denetimlerini sürdürüyor. Kent estetiği denetim araçlarıyla şehrin bütün cadde ve sokaklarında 360 derece panoramik görüntüler alan ekipler, yaşanılan olumsuzlukları ‘gereğinin yerine getirilmesi için’ GPS mevkileri ve görüntüleriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerine, ilçe belediyelerine ve diğer paydaşlara anında iletiyor. Kamera tarafından kayıt altına alınan olumsuzluklar en kısa sürede giderilirken, ana cadde ve sokaklar üzerinde ‘görüntü kirliliğine yol açan’ reklam tabelaları ve afişlerle ilgili denetimler de ekipler tarafından ayrıca sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "109 kişilik ekiple Bursa’nın tüm caddelerinde, müdahale gerektiren alanlar görsel olarak düzenleniyor. Bakım, onarım çalışmaları sürekli olarak yapılıyor. Denetim aracımız, yenilenen kamera yazılımı ve değişen estetik araç kaplamasıyla vatandaşımıza hizmet etmeyi sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin fiziksel mekan kalitesinin artırılması için çalışmalarını yeniliklerle sürdürmeye devam edecektir" denildi.