Cafer Yener İlkokulu Avrupa’ya açılıyor

İngiltere’den iki, İspanya, Polonya, İtalya, Portekiz ve Türkiye’den birer okulun yer aldığı projenin maksadı, çocukluk çağından başlayarak bütün hayat boyunca insanların hem beden, hem de ruh sağlıkları konusundaki bilgilerini arttırmak. Bunun için okulda spordan sanata kadar çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Aralık ayında okulda çocukların abur cubur tüketimini azaltarak, sağlıklı beslenmelerini teşvik etmek maksadıyla “Besinlerle Sanat” sergisi düzenlendi. Öğrenciler bu eserleri yaparken hem eğlendiler, hem sağlıklı beslendiler. Öğrenciler, 1527-1593 yıllarında yaşamış, meyve, sebze, çiçek, balık ve kitap gibi nesneler ve insan portreleriyle tanınan İtalyan ressam Giuseppe Arcimboldo’nun eserlerini inceledi.