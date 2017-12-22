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22 Aralık 2017 15:35

Cafer Yener İlkokulu Avrupa’ya açılıyor

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Cafer Yener İlkokulu, “Ruh ve Beden-Daha Sağlıklı Bir Yarın” projesiyle Avrupa’ya açılıyor.

Cafer Yener İlkokulu Avrupa’ya açılıyor

22 Aralık 2017 15:35


İngiltere’den iki, İspanya, Polonya, İtalya, Portekiz ve Türkiye’den birer okulun yer aldığı projenin maksadı, çocukluk çağından başlayarak bütün hayat boyunca insanların hem beden, hem de ruh sağlıkları konusundaki bilgilerini arttırmak. Bunun için okulda spordan sanata kadar çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Aralık ayında okulda çocukların abur cubur tüketimini azaltarak, sağlıklı beslenmelerini teşvik etmek maksadıyla “Besinlerle Sanat” sergisi düzenlendi. Öğrenciler bu eserleri yaparken hem eğlendiler, hem sağlıklı beslendiler. Öğrenciler, 1527-1593 yıllarında yaşamış, meyve, sebze, çiçek, balık ve kitap gibi nesneler ve insan portreleriyle tanınan İtalyan ressam Giuseppe Arcimboldo’nun eserlerini inceledi.




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