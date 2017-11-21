Çağlar: "Bu sene Antalya’da turist patlaması olacak"

Eski bakanlardan Cavit Çağlar, TRT Haber kanalına Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerle alakalı açıklamalarda bulundu. Çağlar, "Rusya Devlet Başkanı Vldamir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyadaki kanayan yarayı kapatmak ve tekrar o devletleri birleştirip dünyaya kazandırmanın peşinde. İkisi de alkışlanacak insan. Bana göre Nobel ödülüne layıklar. Barış getiriyorlar. Çocuklar ağlamasın diyorlar. İran da yanlarında. Burada İsrail rahat durmuyor. İsrail’in bir İran korkusu var. Kimse kimseden korkmamalı. Kimse kimsenin evine, kapısına taş atmazsa karşı tarafta atmaz" dedi.

"Rusya oyunu gördü"

"Yaşanan süreç hazırlanmış bir oyundu" diyen Çağlar, şunları söyledi:

"FETÖ de bir oyundu. Eskiden Türkiye’de bu oyunlar oynandı. 60’ta, 80’de oynandı. 70’de muhtıraları gördük. Ama bu sefer Türk halkı cumhurbaşkanına güvendi ve halk ihtilali önledi. Allah Türkiye’yi korudu. Rusya Türkiye’nin bütünlüğünü istiyor. Uçak olayında her şey gün yüzüne çıktı. Rusya bunu gördü. Son verdikleri beyanatta dostluğumuz eski haline geldi dediler. Bu birbirine güvendir."

"Bugün Türkiye ve Rusya’yı Allah korudu"

Her şeyin çok güzel olduğunu belirten Çağlar, "Hiç kimse bizim oraya niye gittiğimizi bilemeyecekte. Biz verilen görevi yaptık. Biz elçiydik. Bu barışın iki galibi Erdoğan ve Putin’dir. Onların iradesi olmasa hiç bir şey olmazdı. Bugün Türkiye ve Rusya’yı Allah korudu" diye konuştu.

Bu sene Antalya’da turist patlaması olacağını vurgulayan Çağlar, şöyle devam etti:

"Yüz binlerce evlilik var. Daha çok Rus hanımları bizim kardeşlerimizle izdivaç yapmışlar. Ortak çocuklarımız var. Antalya, Alanya olsun, bu bölgelerde o kadar çok Rus asıllı soydaşlarımız var. Onlar da artık bizim soydaşımız. İki lider ve ülkenin barışması güzel oldu. Bu sene tahminimce Antalya’da turist patlaması olacak. Onları İtalya’ya, Yunanistan’a, Fransa’ya gitmek tatmin etmiyor. Antalya’ya gelince kendi evlerine gelmiş gibi oluyorlar. 1-1.5 sene onun ızdırabını çektiler. Bana göre Türkiye’de otellerimiz çok sıkıntı çekecekler. Çünkü rezervasyonlara cevap vermekte yetiştiremeyecekler."

"Bu savaş finale gelmiş gibi görünüyor"

İki liderin daha önce Astana’da bir araya geldiğini ifade eden Çağlar, "Kazakistan’dan devam eden süreç var. İki lider bu süreci yakinen takip ediyorlar. Başarılı da oldu. Esad’ın Moskova’ya gelip Putin ile görüşmesi, bu savaşın finale geldiğini gösteriyor. İnşallah biter ve bölgemiz huzura kavuşur" şeklinde konuştu.