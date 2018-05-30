Çağrı merkezi uygulaması hayata geçti

Hızlı, etkin, çözüm odaklı ve hedefi 12’den vuran bir hizmet anlayışı ile çalışmalarına devam eden İnegöl Belediyesi, bir hizmeti daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Şeffaf, nitelikli ve çağı yakalayan belediyecilik hizmetlerine yeni bir halka daha ekleyecek olan Çağrı Merkezi uygulaması Belediye Başkanı Alper Taban’ın ilk alo demesiyle yeni dönem başlamış oldu.

İnegöl Belediyesi Çözüm Merkezi Alo 153 numarasına cevap veren Taban, Kemalpaşa Mahallesinde yaşayan Murat Çilingir isimli vatandaş ile güzel bir diyalog yaşadı. Çöp çıkarma sorunu ile alakalı bir talebini çözüm merkezine iletmek için İnegöl Belediyesini arayan Çilingir, telefonda Belediye Başkanı Alper Taban’ın sesini duyunca şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisini vatandaşa tanıtan Taban, çözüm merkezine ilettikleri bu sorunu en kısa sürede çözeceklerini iletti.

Çağrı merkezi uygulamasında yapılan tüm görüşmelerin kalite standartları gereği kayıt altına alındığını belirten Taban, “Göreve geldiğimizden beri Yeni nesil belediyecilik gibi kavramlar kullanarak özellikle hizmet masası merkezimizi çözüm merkezine dönüştürerek belediye hizmetlerinin daha hızlı, isabetli, etkili ve verimli bir şekilde yapılmasına öncülük etmek istedik. Tabi bunların bir sebebi ve gerekçesi var bu da yönetim anlayışımız içerisine vatandaşımızı katmaya çalışıyoruz. Bunun içinde 6 aydan beri her gittiğimiz platformda ‘lütfen yönetime ortak olun gelin bize destek olun gelin önerilerinizi, fikirlerinizi ve eleştirilerinizi bizlere iletin” diyoruz. Bunu yaparak beni ilgilendirmez gibi kavramlardan uzaklaşarak katılımcı bir yönetim modeline doğru hep birlikte gidelim istemiştik. Çalışma arkadaşlarımızla bunun hep planlamasını yaptık. Özellikle e-dönüşüm ve kurumsallaşma adına ciddi adımlar atarak işte bugünde çağrı merkezini hayata geçirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Özellikle vatandaşlarımızın fikirlerini önemsiyor ve bu konudaki fikirlerini www.inegolunfikri.com adresine beklediklerini ifade eden Taban, "Bizler her türlü çözüm önerisi ve fikirden mutlu oluruz ve el birliği ile bir şeyleri çözmüş oluruz. İnanın çözenler böyle çözmüş böyle başarmış, çözüme kavuşturan şehirler, ülkeler böyle çözümler üretmişler, tüm şehirde yaşayanları duyarlı vatandaş, bilinçli vatandaş pozisyonuna taşıyarak şehirleriyle ilgi çözümleri bir bir üretmişlerdir” dedi.

Telefon dışında twitter, facebook, instagram ve youtube gibi sosyal medya platformları üzerinden de hizmet verdiklerini belirten Taban, yapılan, yorum, istek ve talepler sosyal medya takip entegrasyonu ile çağrı merkezi personelimizin ekranına geldiğini söyledi.