Çakı gibi asker oldular

Mudanya Engelliler Derneği üyesi Ali Erdem, Selçuk Baytoz, Emir Dışbudak için asker eğlencesi tertiplendi. Engelli erlere kına yakıldı. Ardından engelli askerler Gemlik’te bulunan birliklerine teslim oldu. İçtimaya katılan özel askerler, sıkı bir eğitimden geçti.

Yanaşık düzen ve silah eğitimi alan askerler, başarılı geçen eğitimler sonrası teskerelerini alarak Mudanya’ya döndü.

Özel askerlerin ciddiyetle yaptıkları eğitimleri izleyen aileler, göz yaşlarına hakim olmadı. Kışlanın suyunu içen ve karavana yiyen askerlerin mutluluğunun görülmeye değer olduğunu söyleyen Engelliler Derneği Başkanı Rüveyde Demet Ataman, “Vatanımız emin ellerde” diyerek, dernek üyesi askerleri tebrik etti.

Mudanyalılar ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Halil Yılmaz, teskere alan askerleri dernek binası önünde davul ve zurnayla karşıladı.