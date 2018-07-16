Çaldığı arabayı çaldırdı

İ’nin, çaldığı aracı başkasına çaldırdığı ortaya çıktı. Motosikletli polisler tarafından bulunan otomobilini teslim almaya gelen araç sahibinin de başka bir suçtan araması olduğu tespit edildi.

Bursa İl emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir çalıntı araç ihbarını değerlendirerek, aracı bulmak için çalışmalara başladı. Güven timleri ile motosikletli polis ekipleri tarafından aracın bulunmasına yönelik yapılan çalışmalarda, arabayı Y.İ. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Şahsın yakalanması için arama çalışması başlatan ekipler, Y.İ’yi yemek yediği restoranda yakaladı.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Y.İ’nin çaldığı aracı başka birine çaldırdığı ortaya çıktı. Bu sefer diğer hırsızın peşine düşen ekipler, plakasının değiştirildiğini öğrendikleri aracı yaklaşık yarım saat içerisinde buldu. İçinde 3 kişinin olduğu arabayı arayan ekipler, aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kesici alet, 5 farklı araca ait kontak anahtarı, 2 farklı araca ait plaka, 40 gram metamfetamin, 2 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Y.K, E.G. ve A.Y’yi gözaltına alan ekipler arabanın asıl sahibini arayarak gelip arabasını teslim almasını söyledi. Aracını teslim almaya gelen adamın kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, şahsın basit yaralama suçundan araması olduğunu tespit etti. Araç sahibi de ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.